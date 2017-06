El Papa critica a los cristianos que consultan horóscopos o van a adivinos

El Papa ha criticado la actitud de los cristianos que consultan horóscopos o van al adivino para que les lean la mano porque no cumplen con la dimensión de “despojarse” y dejarse guiar por Dios, durante la homilía de la misa que ha celebrado en Casa Santa Marta.

“El cristiano no tiene el horóscopo para ver el futuro; no va al adivino que tiene la bola de cristal, o a que le lean la mano. No, no. No sabe dónde va. Es guiado. Y esto es como una primera dimensión de nuestra vida cristiana: el despojarse”, ha dicho el Pontífice.

Francisco ha advertido, además, del peligro de “instalarse demasiado” en lugar de “fiarse de Dios”, en lugar de buscar en todo la voluntad divina, también en las cosas malas. “Un cristiano que está parado no es un verdadero cristiano”, ha especificado.

En este sentido, ha explicado que la vida cristiana se basa en 3 puntos: “despojarse”, la “promesa” y la “bendición”. “Ser cristiano lleva siempre esta dimensión de despojarse que encuentra su plenitud en el despojarse de Jesús en la Cruz. Siempre hay un ‘ir’, ‘deja’, para dar el primer paso: ‘deja y vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre’. Si hacemos un poco de memoria veremos que en los evangelios la vocación de los discípulos es un ‘ve’, ‘deja’, ‘ven'”, ha señalado.

El Papa ha reconocido que las sorpresas del Señor, muchas veces no son buenas, son feas” y ha puesto de ejemplo la “enfermedad” o la “muerte”. “Pero es un camino abierto porque yo sé que Tú me llevarás a un lugar seguro, a una tierra que has preparado para mí: el hombre en camino, el hombre que vive en una tienda, una tienda espiritual”, ha concluido.