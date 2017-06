Patinazo de Clavijo cuando presumía del descuento para viajeros logrado por NC

Insólito patinazo del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y del consejero de Economía regional, Pedro Ortega, cuando sacaban pecho de una de las conquistas logradas por Nueva Canarias en su negociación con Madrid a cuenta del apoyo a los presupuestos generales del Estado.

Fue durante una rueda de prensa en la que se anunciaba la aprobación del Consejo de Ministros del proyecto de Ley que impulsa el llamado Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias en su vertiente económica cuando la periodista de Radio Nacional de España Carmen Julia Hernández puso en un brete a los dos mandatarios autonómicos, tal y como recoge Efe.

Hernández comentó al presidente y consejero que tal vez el portavoz del Gobierno de España, Íñigo Méndez de Vigo, se había liado al dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros porque había dicho que el aumento de la bonifición de los billetes de avión y barco sólo afectaba a los residentes en las islas no capitalinas. Para estupor de los presentes, el consejero respondió que “efectivamente es así”, para luego añadir erróneamente que el aumento de la subvención llegaría al 75% sólo para los residentes en las islas no capitalinas, cuando en realidad es para todos los vuelos interinsulares.

Tras reafirmarse Ortega en su equivocación, Clavijo se sumó al diálogo con idéntica falta de acierto que su consejero,apuntando incluso que “nosotros estamos dando cuenta de lo aprobado en el Consejo de Ministros; no sabemos si en el trámite parlamentario se podrá cambiar”, y eso es algo que “deseamos”.

Cuestionado al respecto, el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, no dudó en ´declarar que Clavijo y Ortega “han hecho un ridículo espantoso, porque han querido apropiarse de uno de los logros alcanzados por Mueva Canarias, No han intervenido en este acuerdo histórico que beneficia a todos los canarios, así que lo mejor que pueden hacer es no sacar pecho”.

Rodríguez desveló que su partido ha negociado con Madrid sobre este tema hasta el último minuto tras detectar que en el texto definitivo no se había incluido que este aumento de la subvención tiene carácter “indefinido”. “Detectamos que esta palabra no estaba y, cuando lo hicimos saber al Gobierno de España, corrigieron el error”, señaló.

Además del aumento en esta subvención para los desplazamientos aéreos de residentes entre todas las Islas, el líder de Nueva Canarias recordó que su acuerdo con Madrid incluye otras cuatro mejoras que ahora encuentran su reflejo en el proyecto de Ley sobre el REF económico presentado ayer.

Se trata, concretamente, de igual subida hasta el 75% en la subvención de los desplazamientos marítimos de los residentes entre todas las Islas, el incremento hasta el 100% de la subvención en el transporte de mercancías, ayudas para la producción de agua desalada y la recuperación de unas ayudas del llamado Posei adicional que se habían excluido en los últimos años y que benefician a los sectores del vino, del tomate y de la ganadería.