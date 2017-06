Pedro: “Jugar en el CD Tenerife es una posibilidad que está ahí”

El jugador tinerfeño Pedro Rodríguez Ledesma agota sus últimos días en Tenerife antes de incorporarse la próxima semana a la pretemporada del Chelsea FC, para preparar un curso 2017-2018 que se presenta de lo más exigente para el club inglés, con cuatro títulos en juego: Premier League, Champions League, FA Cup y la final de la Community Shield, que disputará el 6 de agosto con el vecino Arsenal, en el emblemático estadio de Wembley. El jugador de Abades, que pasa las vacaciones con sus dos hijos, lleva una apretada agenda social, solidaria y deportiva estos días en la Isla. Pedro repasó para DIARIO DE AVISOS en el idílico restaurante La Torre del Mirador, en Adeje, su laureada carrera como futbolista, jalonada con multitud de títulos en el FC Barcelona, su momento actual en el Chelsea FC y en la selección de Julen Lopetegui, así como su posible futuro teñido de blanquiazul.

-La temporada 2016-2017 fue para enmarcar. Pedro y el Chelsea logran el título más importante de Inglaterra, la Premier League.

“Fue una alegría enorme. La Premier es una competición muy difícil, importante, muy competitiva, con grandes clubes con los mismos objetivos que nosotros. Es otro título para mi palmarés y estoy muy contento y feliz por haberlo conseguido”.

-¿Cómo valora la temporada hecha por usted a nivel individual en el conjunto blue?

“La temporada fue muy buena. Disputé la mayoría de partidos, disfruté de bastantes minutos, marqué goles y ayudé al equipo. En líneas generales, fue muy positiva en todos los terrenos”.

-Sus buenas actuaciones con su club derivó en la llamada del seleccionador Julen Lopetegui al combinado nacional. Tendría muchas ganas de volver para desquitarse de lo que sucedió en la Eurocopa de Francia, con aquellas polémicas declaraciones en plena competición.

“Así es. Tenía muchas ganas de volver, estar con los compañeros y de poder defender a mi país otra vez. Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de formar parte, una vez más, de la selección”.

-¿El Barça de Guardiola es el mejor equipo y Leo Messi el mejor jugador con el que ha jugado?

“Sin duda alguna. Fue una alegría poder formar parte de ese Barça. El fútbol que hicimos con Guardiola, con jugadores jóvenes y de gran calidad, fue espectacular. Además, lo demostró consiguiendo numerosos títulos. Por otro lado, jugar con Leo Messi, que es el mejor jugador del mundo y de la historia, fue un privilegio espectacular”.

-Esta temporada ha marcado muchos goles, en total doce, nueve en la Premier y tres en la FA Cup. ¿Hay alguno que guarde con especial recuerdo?

“Hubo varios importantes, como fue contra el Everton en Goodison Park, o ante el Tottenham, que también fue un gol muy trascendente por lo que nos estábamos jugando los dos equipos. Durante la temporada hubo muchos goles y momentos que para mí han sido muy positivos con el Chelsea. Es muy difícil ahí poder jugar, poder destacar, y creo que todos los compañeros hicimos una gran temporada y con eso es con lo que nos quedamos todos”.

-La próxima temporada, que ya está a la vuelta de la esquina, volverán los duelos con el otro tinerfeño que milita en la Premier, Ayoze Pérez y su Newcastle.

“Sí, otra vez nos veremos las caras. Ya coincidimos hace dos años y me alegro por él. Su equipo hizo una gran temporada, lograron el ascenso y seguro que será un rival muy duro otra vez en Premier, como ya lo fue cuando nos enfrentamos con ellos en St James’ Park y en Stamford Bridge. Estoy muy contento de enfrentarme a mi amigo, con el que mantengo una buena relación”.

-Una temporada, la 2017-2018, crucial para muchos futbolistas, porque el próximo verano está el Mundial de Rusia. ¿Cuáles son los objetivos de Pedro para el nuevo curso?

“Ojalá que pueda estar en la cita mundialista con España. Cualquier jugador desea y sueña jugar otro Mundial y esa posibilidad está ahí. Ojalá tenga suerte y pueda formar parte de la selección y conseguir ese objetivo, aunque será complicado”.

-¿Cómo valora los problemas que últimamente tienen futbolistas profesionales con el fisco: Messi, Cristiano Ronaldo, Mascherano, Di María, Pepe…?

“Ahí estamos [risas]. La verdad es que hay muchos jugadores que están siendo investigados. Es complicado explicar lo que está sucediendo. La regla que estaba vigente y era legal, ahora parece que hay una serie de problemas con la misma. Es un tema muy complicado, pero en el plano que me atañe a mí está todo en regla y estoy muy tranquilo”.

-¿Podrá el Barça acabar con la hegemonía del Real Madrid en España y en Europa?

“Sí, creo que sí. El FC Barcelona en los últimos años ha hecho un grandísimo trabajo, logrando muchos títulos, aunque en estas dos últimas temporadas el Real Madrid ha estado mejor. Seguro que el Barça se va a reforzar mucho este verano y volverá hacer un grandísimo equipo. Ya tienen una base muy sólida y un juego que ningún equipo tiene. Desde que se acoplen las piezas y tengan ganas y ambición, seguramente volverán a conseguir todo lo que se propongan”.

-Una lástima el frustrado ascenso del CD Tenerife. ¿Vio los dos partidos con el Getafe?

“Fue una pena porque la gente estaba muy ilusionada, con muchas ganas de poder ascender, más cuando consiguieron el primer resultado en Tenerife favorable. Fue una lástima que en el campo del Getafe no se diera el partido idóneo para poder conseguir el ascenso. Pese a no lograr el objetivo, el CD Tenerife tiene que estar muy contento, fue una gran temporada, tienen un equipo para seguir creciendo, y para volver la próxima temporada en busca del mismo objetivo”.

-¿Le gustaría acabar su carrera en el CD Tenerife, un club en el que nunca jugó?

“Mi vida deportiva todavía dará muchas vueltas de aquí hasta que me retire. Me gustaría jugar al menos una temporada, por mis amigos, por mi familia, en la tierra donde nací y por toda esa gente que me ha apoyado también desde aquí. Me gustaría formar parte del CD Tenerife, para ver un poco cómo es el club, cómo funciona. Pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar, cómo será mi vida en los próximos años, pero es una posibilidad que está ahí, que tengo en mente que puede pasar, pero no sé si con el paso del tiempo podré acabar ahí”.

-Este mes de julio hará dos campus en la Isla, San Isidro (Granadilla de Abona) y La Laguna, para los niños y niñas tinerfeños. Es importante para los que están empezando en esto del fútbol que puedan convivir y disfrutar con uno de sus ídolos durante unas horas. Además, hay que destacar la gran labor social que está desarrollando su Fundación.

“Estoy muy contento por cómo se está llevando todo en la Fundación. Estamos inmensamente felices, satisfechos y orgullosos, porque la respuesta de la gente es muy buena. Los niños y las familias quedan encantados con los campus. En cualquier evento que aparece la Fundación, es una inmensa alegría encontrar a gente así, que te recibe de esa manera. Notamos ese cariño que hay con la Fundación, y eso para nosotros es muy importante. Además, intentamos siempre colaborar, llegar a todos los sitios que podemos y aportar nuestro pequeño granito de arena, que es lo que nos da alegría, fuerza para seguir avanzando. También hemos recibido, sobre todo en este último año, bastantes premios para la Fundación por temas solidarios. Es un aliciente más para seguir trabajando, para seguir desarrollando este proyecto con nuevas ideas y proyectos, aunque somos poquita gente y tenemos que ir poco a poco. De todos modos, estamos muy contentos y muy ilusionados”.



UNA FUNDACIÓN QUE AYUDA A LOS MÁS NECESITADOS

La Fundación Canaria Pedro Rodríguez Ledesma nació a finales de 2014 con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y ayudar a través del deporte a toda la sociedad canaria, principalmente a las personas que más lo necesitan, contribuyendo en su reinserción social. Gracias al respaldo de los patrocinadores y colaboradores, en estos casi tres años han ayudado a más de 2.500 personas, han recaudado más de 85.000 euros para apoyar a quienes más lo necesitan y en sus iniciativas han participado más de 3.500 menores. En el encuentro, que tuvo lugar en el restaurante La Torre del Mirador, en Adeje, el tinerfeño habló acerca de todos los proyectos que la Fundación ha logrado gracias a su solidario apoyo.