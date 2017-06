El Plan del Parque Marítimo tendrá que salir a información pública de nuevo

El Planeamiento de Santa Cruz parece que vive sumido en un eterno día de la marmota. Los trámites para que los distintos Planes Especiales a los que está remitido el Plan General de Ordenación (PGO) (que también está pendiente de levantar todas sus supensiones), se alargan en el tiempo. Al ya conocido retraso del Plan de El Toscal, que tendrá que repetir parte de su tramitación, se suma ahora el de Plan Especial del Parque Marítimo, que después de cuatro años de su aprobación inicial y haber pasado el trámite de exposición pública, ahora, tendrá que repetirlo. Las últimas modificaciones a las que se sometió el documento tanto a petición del Cabildo de Tenerife como de la Autoridad Portuaria, obligan a que deba salir de nuevo a información pública y además se tendrán que solicitar de nuevo los informes preceptivos de las distintas administraciones.

Así lo confirmó ayer el concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, quien señaló que, aunque aún no cuenta con los informes pertinentes que avalan este nuevo retraso, que están en elaboración, la opinión expresada tanto por la secretaria de Urbanismo como por la propia Gerencia es que, “los cambios introducidos son sustanciales y por tanto el Plan Especial debe exponerse nuevamente a información pública”. Garcinuño, que lamentó el retraso, apuntó sin embargo que, “por fin se está viendo la luz al final del túnel en este asunto”. El edil de Urbanismo, sí que mostró su descontento con el hecho de que, tanto este espacio como el de Valleseco, no se resolviera en su momento dentro del Plan Especial del Puerto, “nos hubiéramos ahorrado muchos trámites y mucho tiempo”.

Los cambios a los que se refiere el concejal tienen que ver con tres aspectos concretos. El primero es el choque del ámbito concesional del aparcamiento del Parque Marítimo con el trazado del futuro tren del Sur. Bajo el parking se cruzaba el túnel del citado tren y el de la vía de servicio de la Atuoridad Portuaria, lo que se solucionó moviendo el ámbito concesional hasta el muro que delimita las piscinas. El segundo cambio se hizo a petición de la Autoridad Portuaria consiste en ampliar la servidumbre de paso del dique que está en la trasera del Palmetum, donde se debe dejar un espacio de seis metros para la reparaciones que pueda necesitar la propia escollera. La tercera modificación es la que afecta al paseo que bordea el Palmetum y en el que está previsto que se coloquen terrazas y puntos de acceso al mar. Se ha procedido a una reducción de los espacios previstos.

El retraso de este planeamiento, como reconocen desde el Ayuntamietno, está poniendo en serio riesgo la viabilidad de las piscinas, que, con la activación de las concesiones previstas, podrían autogestionarse.

El documento prevé la instalación de cafeterías y restaurantes, también que se pueda ofrecer el entorno para el desarrollo de eventos, siempre de una manera controlada, cuyestiones todas estas que, ahora mismo, no se puede poner en marcha porque el documento no está aprobado definitivamente y parece que no lo va a estar en breve, dado los tiempo que maneja Urbanismo.

Un documento vital para impulsar la zona de Cabo Llanos

El Plan Especial del Parque Marítimo se presentó en el mandato pasado como una herramienta vital para el desarrollo no solo de las piscinas y el Palmetum, sino de todo Cabo Llanos. Como casi todo el planeamiento en Santa Cruz, este también levantó polémica con los vecinos que expresaron su preocupación por el hecho de que la zona se conviertiera en un lugar de ocio que impidiera el descanso. Tras largas reuniones y exposiciones se llegó a un concenso con los vecinos, limitando horarios y eventos, para su aprobación inicial. Tras cuatro años la zona sigue a la espera de un impulso que la haga autosuficiente.