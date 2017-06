El Plan de El Toscal, paralizado por falta de acuerdo entre Alcaldía y Urbanismo

Ha pasado casi un mes desde que se conociera el informe del secretario municipal de Santa Cruz en el que se dejaba claro que las deficiencias detectadas por Urbanismo en la tramitación del documento eran subsanables. Solo tres días después de que se emitiera ese informe, el 22 de mayo, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, dictó un oficio dirigido tanto al concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, como al gerente de Urbanismo, Roberto Remiro y a los Servicios Jurídicos municipales, para que se dieran los pasos necesarios para sacar el documento de nuevo a exposición pública y proceder a su aprobación definitiva, otra vez.

El oficio, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, y que fue enviado con el informe del secretario adjunto, cita el apartado cuarto de las conclusiones del mismo: “Con el fin de garantizar una mayor seguridad jurídica, retrotraer el procedimiento tomando razón del texto refundido del Plan Especial, sometiéndolo de nuevo a información pública y al trámite de informes sectoriales preceptivos y, a la visto de todo ello, adoptar un nuevo acuerdo de aprobación definitiva que supondría la convalidación de los posibles vicios o defectos de anulabilidad existentes”.

En la práctica, el alcalde ordena al concejal de Urbanismo que proceda a solicitar de nuevo los informes preceptivos, que lo saque a exposición pública y que lo lleve al Consejo Rector de Urbanismo para su aprobación y a continuación remitirlo de nuevo al Pleno.

Sin embargo, desde Urbanismo, Garcinuño, entiende que no es posible ejecutar esos pasos sin un pronunciamiento previo del Pleno. “Desde la Gerencia no podemos deshacer un acuerdo plenario como fue la aprobación definitiva condicionada”. Según el edil, tendría que ser el Pleno el que anulara ese acuerdo plenario para, a continuación, ser la Gerencia la que retomara el documento. “En cualquier caso -insiste- creo que es una decisión que tendrá que resolver el Pleno y pasará ya entonces otra vez a la Gerencia donde tendremos que iniciar de nuevo las acciones y darle cordura política”. A pesar de esta opinión, Garcinuño señaló que “se hará lo que indique la secretaria de la Gerencia” ya que, avanzó, “lo está estudiando, tanto para ver si es competencia nuestra o del Pleno elevar la propuesta”. Si fuera competencia de Urbanismo, “la Gerencia lo hará con la resolución que estime adecuada a derecho”.

El edil entiende que el retrotraemiento que señala el informe de la secretaría del Pleno, tendría que darse hasta la aprobación inicial, aunque, insiste, “creo que es el Pleno el que debe marcar el momento”. El concejal de Urbanismo sigue manteniendo las dudas legales que el informe elaborado por la Gerencia arroja sobre el trámite del plan y que, recuerda, concluye que es un trámite nulo. “El secretario dice que es anulable y nosotros que es nulo, el problema que le veo es que, cuando llegue el control de legalidad de otra administración como es la Cotmac, podría decirnos que no es así y, todo lo que nos estamos ahorrando ahora por no ir a la casilla cero, lo perderemos por empeñarnos en acudir a la uno”. Para Garcinuño no hacerlo así, conlleva el riesgo de que, “cualquiera lo denuncie y tendremos que empezar otra vez de nuevo, perdiendo un tiempo que nos podríamos ahorrar desde ya”.

El suma y sigue de los desencuentros entre Bermúdez y Garcinuño

El Plan de El Toscal es uno de los muchos desencuentros (que se conocen públicamente) que alcalde y concejal de Urbanismo han mantenido en este mandato. El primero que se conoció es el que tiene que ver con el derribo del conocido mamotreto. Mientras Bermúdez da por zanjado el asunto acatando su derribo, Garcinuño insistió desde su llegada que haría todo lo posible por evitarlo. También en el ámbito de otro Plan Especial, esta vez el de Las Teresitas, se han hecho notar las diferencia. En este caso es el concejal de Urbanismo el que mantiene que sacará adelante el Plan este mismo año, algo que el alcalde ya ha dicho públicamente, no será posible mientras no se tenga claro hasta donde afecta al documento la sentencia del conocido caso Teresitas y el resultado de los recursos pendientes en el Supremo.