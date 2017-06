Polémica por el uso del Palacio de Carta como “pub” para ver la Champions

Las críticas no han tardado en aflorar ante la apertura del Palacio de Carta, coincidiendo con la final de la Champions League. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Grupo Municipal de Sí se puede, y desde el Cabildo, Podemos, han emitido comunicados criticando el uso que se le pretende dar al inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Críticas que son rechazadas por el equipo de gobierno de Santa Cruz (CC-PP), que acusa a ambos grupos de no valorar en su conjunto la importancia que para la ciudad tiene la apertura del inmueble en los dos próximos meses gracias a esta iniciativa de una empresa privada.

Sí se puede ha reclamado al equipo de gobierno el expediente del contrato de alquiler o cesión temporal del Palacio de Carta para el uso del edificio histórico durante los meses de junio y julio, así como la autorización previa del Cabildo de Tenerife, como corresponde al estar catalogado el edificio como BIC. “Un BIC no es un pub”, sentenció el portavoz de Sí se puede, Pedro Fernández Arcila, para ilustrar de forma contundente el uso que se pretende dar al Palacio de Carta en estos meses, y destacó que “está decisión es un error, porque desvaloriza el interés histórico del edificio”. También criticó que se haya colocado un cartel en la fachada con el nombre de la actividad.

Podemos en el Cabildo de Tenerife difundió un comunicado en la misma línea, señalando que ha solicitado a la consejera insular de Patrimonio Histórico que detalle si esta administración ha emitido informe sobre la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de transformar el Palacio de Carta “en un gran pub que se destinará durante dos meses, entre otros asuntos, a la promoción y consumo de cerveza y al visionado de partidos de fútbol”.

Bueno para la ciudad

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, el concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, salió al paso de estas críticas, lamentando que no se ponga en valor el hecho de que, ya desde este lunes, se podrá abrir al público este histórico inmueble. “El lunes ya no solo se abre como punto de información turística, sino que se incorpora a la ruta de lo que llamamos el casco histórico de Santa Cruz, que se vende y se comercializa”. El edil lamentó que ambas formaciones se amparen en una actividad puntual, que reconoce que puede ser llamativa, como es el fútbol en el entorno del edificio, cuando los dos meses siguientes “vamos a tener encuentros de innovación tecnológica con estrellas Michelin”. “Estoy totalmente convencido -continuó- de que el proyecto es bueno para Santa Cruz”. En cuanto a los permisos, detalló que “el edificio tiene su plan de autoprotección, su memoria técnica de instalación y la autorización a la memoria de todo el programa que se desarrollará en los dos meses”.

El edil defendió que la colaboración público-privada “a nosotros nos funciona y nos está llevando a recuperar un protagonismo en otras épocas perdido”, para a continuación señalar que “entiendo que grupos como Podemos no lo comparta, pero los datos de empleo en la ciudad nos acompañan”. En lo relativo a la autorización para celebrar este programa, Cabello recordó que, “en los últimos 10 años, nunca ha dicho nada el Cabildo con respecto a ninguna actividad que se ha realizado allí por el Gobierno de Canarias o el Ayuntamiento”, para a continuación recordar iniciativas como las representaciones teatrales de Plenilunio.

“No se puede desvirtuar todo el programa de dos meses por un hecho puntual, que es lo que pretenden Sí se puede y Podemos”, sentenció Alfonso Cabello. Este mismo programa se realiza en Las Palmas de Gran Canaria, también en un edificio de corte histórico, concretamente en el Palacete Rodríguez Quegles, en el barrio de Triana.