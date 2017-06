El PP aprueba negociar con CC para cogobernar en Canarias aunque no “a cualquier precio”

El Comité Ejecutivo del PP de Canarias ha acordado este jueves por unanimidad iniciar un proceso de negociación con Coalición Canaria (CC) para fijar su entrada en el Gobierno de Canarias con la intención de acometer reformas orientadas a mejorar la calidad de los servicios públicos y dinamizar la economía.

En declaraciones a los periodistas al término de la reunión, la secretaria general, Australia Navarro, ha señalado que esa misión se le ha encargado al presidente del partido, Asier Antona, que tiene “libres competencias” para impulsar la creación de mesas negociadoras.

Navarro ha afirmado que su partido no pone “líneas rojas” para negociar y tiene el aval de la dirección nacional, pero ha dejado claro que el proceso no puede dilatarse mucho más de este mes y que no entrarán en el Ejecutivo “de cualquier manera y cualquier precio”.

En esa línea, ha dicho que el PP se manejará en la negociación con “lealtad y transparencia” hacia los canarios, y ha incidido en que si finalmente toman tareas de gobierno, será para dar un “verdadero impulso” a la Comunidad Autónoma.

En caso de que CC no quiera negociar o no se alcance un acuerdo, ha señalado que su partido intentará “marcar el rumbo” de las reformas que necesita Canarias desde el Parlamento buscando “mayorías alternativas” para sacarlas adelante –ha descartado la moción de censura–, advirtiendo de que será “sin bozal y sin las manos atadas”.

Ha dicho también que aún no se puede hablar de reparto de consejerías porque primero se deben constituir las mesas negociadoras, a las que su partido iría sin “imponer” nada, al tiempo que ha resaltado que el proceso será “muy cortito y no se va a dilatar”.

“No queremos perder el tiempo ni hacer perder el tiempo a los canarios”, ha avisado.

Con todo, ha apuntado que el PP tiene las “ideas claras” y se deben “priorizar” las reformas pendientes, y no ha ocultado que la reforma electoral estará “sobre la mesa” de la negociación.

“ENTRAMOS PARA PONER EN ORDEN LAS COSAS”

Navarro ha dicho que si el PP entra a gobernar será para “poner en orden a las cosas”, y aunque entiende que el presidente, Fernando Clavijo, pueda estar “cómodo” en minoría, no puede seguir “escapando”, ya que Canarias necesita estabilidad y confianza.

Además, ha comentado que las negociaciones con CC se circunscribirán exclusivamente al Gobierno de Canarias, y no a otras instituciones, y no teme que entrar en el Ejecutivo pueda mermar las posibilidades electorales del PP. “No nos mueve el interés del PP sino el interés general de los canarios”, ha indicado.

En esa línea, ha dicho que los problemas de Canarias no obedecen únicamente a una insuficiencia financiera, sino a la gestión que hace el Ejecutivo, y ahí ha mostrado su “preocupación” por el manejo de los fondos adicionales que llegarán del Estado y la eficiencia de los servicios públicos.