Promoción regional

Desde que en enero de 2015 se hiciera efectiva la reforma de la Zona Especial Canaria (ZEC) la promoción de este incentivo fiscal ha sido imparable. Hace unos años se decía, incluso, que dicha herramienta no servía de mucho puesto que poco se había dado a conocer. Ahora, en cambio, compañías como Rolls-Royce, Palumbo, Grupo Stier o Vueling, entre otras, ya están en las Islas acogidas a las importantes ventajas fiscales que ofrece esta herramienta. Además de la promoción, es evidente que el hecho de que toda Canarias sea considerada ZEC coloca a las Islas como plataforma internacional de negocios. Pero toda Canarias. Las ventajas fiscales son iguales en Gran Canaria y en Tenerife. Es importante que en este asunto la unidad sea una prioridad, porque a veces nos olvidamos de que el pleito insular es nuestro punto débil y con solo nombrarlo lo contamina todo. Tenerife no es una Isla de segunda. Tiene las condiciones y la madurez suficiente como para acoger a todo tipo de empresas. Tiene un puerto que en los últimos años ha comenzado a plantarle cara al puerto de La Luz y que, sin duda, se convertirá en prioridad ahora que Gran Canaria rechaza el gas. Cuando se promociona el Archipiélago en el exterior, debe hacerse de forma neutral, y deben ser las empresas las que elijan libremente dónde quieren instalarse. Lo digo, por si acaso, porque ¡quien avisa no es traidor!