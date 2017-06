Miquel Àngel Parera: “Proyecto una Sinfónica más abierta, que sea un altavoz de la sociedad canaria”

El nuevo director técnico de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST), Miquel Àngel Parera, quiere que la OST sea “un altavoz para la sociedad canaria”. Su proyecto, desde la dirección del personal, los patrocinios, la gestión colaborativa y hasta un apartado artístico, es recuperar el título de “referente nacional de la música sinfónica”. Parera es chelista de formación y ha trabajado en varias orquestas nacionales e internacionales. Después de varios años en la música, decide irse a la gestión y termina convirtiéndose en el orchestra manager del Lux Festspiele.

-¿Con qué se encuentra a su llegada a la dirección técnica de la Orquesta Sinfónica de Tenerife?

“Me encuentro con un colectivo heterogéneo, una sinfónica con un cuerpo sonoro de alta calidad, con una orquesta que sale ahora de una dura crisis y con un equipo humano de envidiar. Esta es una orquesta sinfónica que ha tenido mucha falta de mimo y que se ha sentido muy afectada por la situación económica”.

-¿Cuál es su primer proyecto para la OST?

“Mi primer gran proyecto es dar un vuelco en la comunicación. Quiero involucrar más al espectador, que sea más participativo y que se incentive el diálogo. Mi proyecto es una orquesta cada vez más abierta, que sea un claro altavoz de la sociedad”.

-Usted asume ahora la dirección técnica, pero aún desconocemos al próximo director titular de la OST. ¿Ya suenan algunos nombres?

“Estamos sopesando algunos, pero no tenemos ni prisas ni agobios. Esta debe ser una decisión muy meditada, porque las prisas siempre son muy malas consejeras. En estos momentos, gracias a Víctor Pablo Pérez, director honorario, tenemos tiempo para palpar el mercado de directores, que es muy complejo. No obstante, hay muchos interesados. Y es que no podemos olvidar que esta es una de las orquestas más importantes de Europa. Esta novia tiene muchos pretendientes. Por otra parte, no podemos hablar de tiempos, no sería prudente, aunque me encantaría tener ya una fecha en mente para anunciar la llegada del nuevo director titular”.

-Decía que la Orquesta Sinfónica de Tenerife estaba saliendo de la crisis que tanto le ha afectado. ¿Cómo se refleja esta situación? ¿Hay más abonados?

“Acabamos de comenzar con la nueva temporada de abonados con unas ofertas únicas. De esta forma, queremos llamar la atención del público. Para esta nueva edición esperamos aumentar el número de abonados. Además, tenemos el apoyo institucional y político, en cuanto a lo económico se refiere. Ellos apuestan por convertir a la OST en todo un referente cultural”.

-¿La crisis es solo económica?

“También tenemos que hablar de una crisis de componentes. En este sentido, esperamos sacar plazas en los próximos años para darle solución. Esperamos sacar dos nuevas de aquí a finales de año, un hecho que no ocurría desde el principio de la crisis”.

-Para cubrir esas plazas, ¿se tendrá especial sensibilidad con los músicos canarios?

“Si la Orquesta Sinfónica de Tenerife quiere ser la mejor de España, no vamos a mirar el DNI de los nuevos componentes. Queremos tener a los mejores del mundo. Aun así, la OST ofrecerá formación a los músicos isleños para que puedan competir en igualdad de condiciones”.

-¿Es una idea descabellada una posible gira de la Orquesta Sinfónica por Europa o América?

“No es un deseo descabellado, ni mucho menos. Al llegar a la dirección de la OST ya había un gran interés en trabajar en un proyecto de gira. Una gira significa trabajo, sacrificio y esfuerzo, y si queremos salir de las Islas, tenemos que hacerlo bien”.

-Esta semana se presentó la nueva temporada 2017-2018. ¿Cómo se prepara?

“La próxima temporada la presentamos con mucha ilusión, cariño y una atención especial. En esos meses tendremos a grandes solistas y músicos y directores de gran categoría mundial. También presentamos el cambio de imagen, con el que pretendemos abrir la OST a todo el público. Queremos fomentar el diálogo y hacer de la Sinfónica una orquesta mucho más participativa”.