El PSOE destapa las “contradicciones” de Negrín acerca de las adjudicaciones

Al presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria le han vuelto a leer la cartilla en la comisión de control. Santiago Negrín acudió este martes al Parlamento para una comparecencia sobre el proyecto del Reglamento de RTVC y responder a seis preguntas, una de las cuales incidía en la polémica en torno a la participación del máximo directivo de la corporación pública en reuniones para la contratación de programas de la televisión. En su exposición, la diputada del PSOE Dolores Corujo destapó las “contradicciones” en las que, resaltó, ha incurrido Negrín: “Primero dijo que no había participado en la valoración de ofertas de programas y después, que lo había hecho un poquito como oyente. Luego, la secretaría de la Radiotelevisión Canaria reconoció que el presidente había intervenido”. Corujo sacó a relucir la “gravedad” de que se intente “ocultar lo ocurrido”. De ahí que censurara la “negativa” del presidente a entregar los contratos firmados, además de los correspondientes expedientes administrativos.

En su descargo, Santiago Negrín invocó el artículo 19.1 de la ley 13/2014, que define sus competencias y cometidos: “La presidencia desempeñará la dirección ejecutiva ordinaria del ente público RTVC, que ejercerá con arreglo a los criterios, objetivos generales o instrucciones que establezca el Consejo Rector por iniciativa propia o en desarrollo del mandato marco”. Entre las atribuciones se encuentra la de “aprobar y celebrar los actos, contratos y negocios jurídicos en las materias y cuantías que acuerde el Consejo Rector con las limitaciones establecidas en esta ley”. Con ese escudo protector, para justificar que no haya actas, el aludido alegó que “no es un concurso de contratación, sino un proceso”. Descontenta con la argumentación, Dolores Corujo inquirió: “¿Cuáles han sido los criterios utilizados en la comisión de evaluación, no vinculantes?”. Entonces, Negrín apuntó que la contratación de programas se hacía “prácticamente por carta de invitación y ahora nos sentamos a una mesa seis técnicos que deciden qué es lo mejor”. Por primera vez, aseveró, “se transparenta la selección de programas”. Admitió que asistió a una de las reuniones, “en calidad de administrador único y último responsable de la contratación, para ser informado, pues creo que nadie firma sin saber qué está firmando”. No hacerlo así, enfatizó, “sería una dejación de funciones”. La representante socialista reiteró que el PSOE ha solicitado los contratos y que no los han entregado. Negrín respondió que lo comprobaría.

“Cada vez nos cuesta más otorgarle la confianza”, comenzó Dolores Corujo. “Debe algunas explicaciones y debería entender la preocupación”. El 22 de mayo, en el mismo sitio, la consejera de RTVC María Lorenzo tachó de “opacas” las contrataciones en el ente y de “anómala” la situación del Consejo Rector, con dos dimisiones y las de cuatro altos cargos. En ese contexto, denunció que se habían concertado “contratos con productoras con las que Negrín ha estado vinculado laboralmente y con las que puede que siga estándolo”.

Irregularidades como esas se pretenden atajar mediante el mandato marco, cuyo informe se envió ayer al pleno -se debatirá en una de las dos sesiones fijadas para julio-, tras un trabajo de seis meses en la ponencia, a fin de concretar los objetivos de RTVC y de sus sociedades en aras de garantizar el carácter de “servicio público esencial”, blindar “la independencia y la transparencia a la radio y la televisión” en los próximos seis años.

El “síndrome” de las cuotas de audiencia

Juan Manuel García, de CC-PNC, echó en cara a Santiago Negrín que, tal como recogen las conclusiones de la comisión de estudio sobre la situación de la cultura en Canarias, exista en Televisión Canaria una presencia ridícula de programas culturales. El diputado lo achacó al “síndrome” de las cuotas de audiencia.