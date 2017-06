Qué gozada

Una de las pocas cosas gratificantes que me quedan en mi vida, aparte de las familiares, por supuesto, es el fútbol. Y, dentro del fútbol, el mejor equipo del mundo, el Real Madrid. El Madrid me ha dado tantas satisfacciones en mi vida que le tengo que estar agradecido. El espectáculo de la segunda parte de Cardiff del sábado fue de tal categoría que yo no recordaba un planteamiento tan inteligente, ni una realización tan contundente. 4-1 a la Juventus, que borró del mapa al F. C. Barcelona y que lo ganó todo en Italia. La televisión pública catalana había creado un spot animando a la Juventus, en un bonito ejercicio de patriotismo. Los culés deben estar desolados y yo me alegro, porque los culés son hinchas de un club que se mete en política y que no se considera español. Lo siento por los catalanes cabales, que son españoles y que se enorgullecen de ello. Pero hay otros que merecen esta derrota de la Juventus, convertido por unas horas -convertido por los antimadridistas- en el F. C. Barcelona. Seguro que si hubiera ganado se habría llenado Canaletas de fanáticos enemigos del Real Madrid. No se engañen: el Madrid es el mejor equipo del mundo, lleva ganadas 33 ligas y 12 Champions, dos mundiales de clubes y todo lo que se puede ganar en el universo del fútbol. Y me da que existe un cambio de ciclo, por fin, y que va a ganar mucho más con esta plantilla espectacular que tiene. Repito que disfruté mucho el sábado por la noche, me sentí feliz gracias al fútbol. El Madrid hace mucho por este deporte, pero también hace mucho por España. Siempre ha sido así. Y yo soy español. Y yo quiero que gane España siempre. Y a mí me hace muy feliz este equipo. Fue una gozada.