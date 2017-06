Quevedo: “La comisión de investigación no debe ser un espectáculo”

El diputado de Nueva Canarias (NC) Pedro Quevedo, que preside en las Cortes Generales la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, pidió este martes una “reflexión” a los parlamentarios de todos los grupos sobre el riesgo de que este órgano “se convierta en un espectáculo” político y que “se pierdan las expectativas de que realmente sea una iniciativa útil”.

Tal utilidad, para Quevedo, se plasmaría en un dictamen final que “ayude a poner en marcha procedimientos para prevenir y luchar contra la corrupción de forma eficaz y de la forma menos partidista posible”.

El parlamentario -que, pese a su larga trayectoria en política canaria y nacional ha ganado notoriedad por ser el voto de oro que da a Rajoy la mayoría absoluta en algunas votaciones, como en los presupuestos generales- llamó la atención sobre el hecho de que algunos comparecientes, como ocurrió el lunes con el extesorero del PP Luis Bárcenas, no querrán decir casi nada ante la comisión porque existe un proceso judicial penal paralelo.

“Mi gran preocupación como presidente es ver si somos capaces o no de superar esa idea que se ha generado ya sobre las comisiones de investigación, en el sentido de que sirven para bien poco, salvo honrosísimas excepciones”, reflexionó el diputado grancanario.

Y en esta línea se preguntó si, sabiendo de antemano que algunos de los llamados a comparecer no van a contestar a nada, “porque se se superponen causas judiciales, conviene empecinarnos en esta idea o habría que ver si es mejor que no vayan en los momentos decisivos”.

Pero además no quiere Quevedo que las meras estrategias partidistas marquen el desarrollo de la comisión. “No quisiera que esto se convierta en un espectáculo, algo que en estas situaciones no es sencillo de evitar, pero si uno no se emplea a fondo, la comisión se convierte en un guirigay, y la noticia entonces ya no será buscar la verdad sino jugar a buscar la verdad”.

Recordó Quevedo que, tras la declaración de Bárcenas ante este órgano parlamentario, el 13 de julio comparecerá el resto de tesoreros. Dejó patente que “la reflexión” que propone “solo pretende que no caigamos en esa sensación de pérdida de expectativas” sobre lo que se esperaba de esta comisión.

Dicho esto, el diputado de NC opinó que “en el Estado español, el castigo político a la corrupción política ha sido más bien escaso, lo que pudiera hacer que alguien se envalentone y se considere impune”. De ahí que abogue por “mantener el repudio a la corrupción en la conciencia política y ciudadana de forma permanente, para que no caigan en el olvido numerosísimos casos” y no se premie a los corruptos en las urnas.