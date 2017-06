Quiero ser como un ‘nini’

Me gustaría dar marcha atrás en el tiempo y ser una ‘nini’, es decir, una joven que ni estudia ni trabaja para que el Gobierno me regalase 430 euros para ayudar a mi formación. La pena es que ni tengo la edad (ya me gustaría) ni el Gobierno de turno, cuando tenía la edad, me regaló nada. Soy consciente de que era otra época. Evidentemente no habíamos pasado por una crisis económica que desestabilizó el mercado laboral y dejó sin opción a los jóvenes y a los mayores de 45 años. Pero, dar estas ayudas me parece romper con algo esencial en toda sociedad: el esfuerzo. Nos estamos quejando, los que son padres y los que no, permanentemente de que nuestros hijos tienen de todo. Se van de casa pasados los 35 años. Disfrutan de todos los beneficios, sin ningún deber. Y ahora, el Gobierno, en lugar de fomentar el esfuerzo o, por ejemplo, incentivar a que sean las empresas las que contraten a los jóvenes y obligarlas a formarlos, damos dinero a los jóvenes para que ellos se formen. Es el mundo al revés, pero no sólo por la iniciativa, sino porque da la sensación de que todos los partidos políticos se están podemizando. Esta medida, la miremos como la miremos, es populista y muy alejada de las tesis y del argumentario del Partido Popular. Si ahora deciden dar dinero a los jóvenes, ¿por qué no la renta básica para aquellos que hayan perdido las ayudas y no tengan empleo? ¿Por qué no una ayuda a los mayores de 45 años para que se reciclen y se formen? Y así podemos seguir hasta el infinito y más allá. Y después de esto la pregunta es ¿cómo se sostiene el Estado de Bienestar? La mejor manera de que los jóvenes se incorporen al mercado laboral está en formarlos en aquellas materias que realmente demanda el mercado y, sobre todo, en que las empresas los contraten e inviertan en su formación. ¿No sería mejor ‘obligar’, mediante incentivos o bonificaciones a la seguridad social, a las empresas a que contraten a estos ninis y los formen? Al final, las empresas si se gastan dinero en la formación de un joven será un valor para ellos y se habrá creado un empleo. Mal camino llevamos si todos los partidos empiezan a tomar medidas populistas que aumentan el gasto público y no consiguen el objetivo por el que se crean. Bueno, algo si consiguen: votos.