El reparto de las viviendas sociales en Canarias ya no se realizará por sorteo

Uno de los objetivos que se ha marcado la nueva directora del Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno regional, la nacionalista Pino de León, es suprimir el sorteo a la hora de la asignación de casas sociales. Para ello, este organismo, dependiente de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, está buscando una nueva fórmula que permita, ante igualdad de situaciones y requisitos, poder distribuir los distintos recursos alojativos que oferta el instituto canario, según afirmó a DIARIO DE AVISOS. Aunque esta medida fue anunciada por la anterior responsable del área, Patricia Hernández (PSOE), ahora el nuevo equipo pretende llevarla a la práctica a partir de este año.

“Queremos analizar al detalle la normativa esencial de la adjudicación de viviendas y de ayudas, de tal manera que nos permita, en el menor tiempo posible, actualizar el sistema de entrega de pisos y que este no se lleve a cabo como hasta ahora, por sorteo”, explicó la responsable del Instituto. Del mismo modo, hizo hincapié en que otro de los objetivos marcados con esta modificación es agilizar el propio procedimiento, para que no se demore tanto en el tiempo.

“Tengo que reconocer -agregó Pino de León- que el sorteo, como sistema de adjudicación de las viviendas sociales, a mí particularmente no me gusta, por eso queremos hacer esta modificación y optar por otro procedimiento que sea igual de objetivo, ágil y transparente, pero en el que no se lleve a cabo un sorteo en los mismos términos que hasta el momento”. Añadió que a partir de ahora se van a estudiar otras posibilidades para incorporarlas cuanto antes al procedimiento, siendo así una de las primeras medidas que ponga en marcha desde su entrada al instituto el pasado enero, tras el análisis de su situación. “Con la entrada del nuevo personal queremos agilizar las ayudas y quitar algunos requisitos que ahora hacen imposible que se puedan renovar las subvenciones de alquiler social”, matizó.

“Cuando la demanda es mayor que la oferta, la Administración tiene que buscar un proceso de adjudicación lo más transparente posible; por ello en su momento se optó por el sorteo”, añadió. No obstante, insistió Pino de León en que la idea es abordar esta modificación y escuchar las sugerencias al respecto, para hallar una alternativa que sea transparente e igualitario, con el fin de ponerla en marcha este mismo año.

LAS AYUDAS AL ALQUILER ALCANZARÁN ESTE AÑO LOS CINCO MILLONES DE EUROS

La directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, ha adelantado que la idea del Gobierno de Canarias es aumentar este año la partida destinada a las ayudas al alquiler, de tal manera que el presupuesto estimado será más del doble del asignado el pasado año. El objetivo marcado es consignar unos cinco millones de euros, lo que supone un salto significativo si se compara con los dos millones del pasado ejercicio. Aun así, De León matizó que esta decisión está todavía a la espera de la confirmación definitiva, puesto que depende de los términos suscritos en el convenio previsto entre la comunidad autónoma y el Ministerio de Vivienda. “Lo tenemos ya todo preparado para sacarlo a concurso y que, cuanto antes, se puedan solicitar por parte de los posibles beneficiarios estas ayudas”, indicó. Añadió que la subvención que se aporta puede ser, como máximo, del 40% del importe del alquiler, y recalcó que este incremento económico permitirá llegar a más personas. Por último, la responsable regional indicó que en breve se pretende sacar a concurso las ayudas para las áreas de regeneración y renovación urbanas (ARUS).