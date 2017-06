Rey de reyes: 10 veces campeón en París

El tenista español Rafa Nadal ha conquistado este domingo su décimo título de Roland Garros, segundo ‘Grand Slam’ de la temporada, tras arrasar en la final al suizo Stanislas Wawrinka (6-2, 6-3, 6-1), un hito con el que el de Manacor alcanza su 15º ‘grande’ y supera a Pete Sampras.

Sin perder un set en todo el torneo parisino, Nadal alcanza lo que ningún otro hombre ha logrado: alzar, por décima vez, el mismo ‘grande’ (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2017). Con ello, se queda a sólo tres ‘Grand Slam’ del suizo Roger Federer (18), en la cima del Olimpo de los dioses del tenis.

