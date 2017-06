El rifirrafe del transporte aéreo

Estas últimas semanas se han producido dos noticias relevantes que tienen que ver con el transporte en las Islas. La primera es la aprobación, por parte del Gobierno central y gracias a la negociación de Nueva Canarias (NC), de la subvención del 75% a los residentes canarios, lo que significa volar a la mitad de precio. La segunda es la entrada en el mercado interinsular de una nueva aerolínea nacional, Air Europa, que empezará, a partir de octubre, a compartir las rutas entre islas con Binter. La coincidencia hizo que dos noticias tan importantes se produjeran con escasas semanas de diferencia. Lo que se pone de manifiesto es que, mientras Nueva Canarias exigía en Madrid el incremento del 50% al 75% de la ayuda a la residencia, Air Europa puso en marcha su maquinaria para aterrizar en el Archipiélago al calor de la medida.

DECISIÓN

Una aerolínea no toma una decisión de esta envergadura de la noche a la mañana. Son negociaciones largas, incluso de meses, se opina en el sector. De ahí las reticencias del presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Rafael Gallego, quien afirma en una entrevista que le sorprende mucho que el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, haga casi de “portavoz” de la compañía aérea y no sea esta quien realice los anuncios. “La única explicación es que el Gobierno quiere apuntarse los logros, porque indudablemente la conectividad mejorará a partir de ahora y no quiere que sea Nueva Canarias la que asuma que, a partir del 1 de julio, volar en Canarias será más barato”, asevera.

Lo que le “causa estupor”, insiste Rafael Gallego, es que “sea el presidente de un Gobierno quien se apunte los tantos”, subraya. La reducción de los precios a partir del próximo mes de julio para los residentes canarios se debe a que la ayuda a la residencia será del 75%, no a que las compañías bajen sus tarifas o a la entrada de Air Europa. La prueba es que los pasajeros canarios podrán viajar más barato desde que entre en vigor la medida, que será, con toda probabilidad, a partir del 1 de julio. Y Air Europa no entrará en el mercado interinsular hasta finales del mes de octubre.

Paralelamente, la compañía canaria Binter, que hasta el momento ha llevado en solitario el transporte interinsular, presentó esta semana también un nuevo avión que hará las rutas internacionales, y en dicho acto no había nadie del Gobierno regional.

UN ‘LAPSUS’ DE CLAVIJO QUE LLEVA A UNA TERRIBLE CONFUSIÓN

La premura del Gobierno por llevarse el gato al agua hizo que el pasado viernes, en la presentación de la aprobación del REF económico donde se incluyó el descuento del 75%, el presidente, Fernando Clavijo, no supiera si la ayuda era solo para los residentes en islas menores o también en las capitalinas, ya que el portavoz del Ejecutivo central se equivocó en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y dijo que la ayuda era solo para los residentes en islas no capitalinas. Clavijo confirmó esta premisa, ante el asombro de los periodistas, para después rectificar y asegurar que el descuento del 75% es para todos los canarios. Un despiste propio de quien no estuvo en la negociación.