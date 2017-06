Ruano: “Veo el pacto con el PP posible, pero luego habrá que sumar también a la ASG”

José Miguel Ruano es un baluarte de CC-PNC en el Parlamento canario, porque igual que lleva la portavocía del grupo -con el estilo que no ha hecho olvidar que es letrado del Parlamento por oposición y profesor de Derecho en la Universidad de La Laguna- también es uno de los negociadores de su partido, CC, en la mesa donde se está fraguando el pacto con el PP. Que los populares entren en el Gobierno canario lo ve “posible”, aunque no se le oculta una cuestión estadística: “Si se avanza en la negociación con el PP, hay que tener también encuentros con la Agrupación Socialista Gomera (ASG) para que se sume, porque si no, no tenemos mayoría absoluta”. Cree Ruano que el PSOE votó en contra de la Ley del Suelo en respuesta a su expulsión del Gobierno canario y para desmarcarse de CC, porque está en un periodo congresual para elegir secretario general regional. Sobre la reforma del sistema electoral, recuerda que la propuesta de barrera regional que defendía CC es el 3%, pero que se ha alcanzado un preacuerdo parlamentario para el 5%: esa ha sido la postura del PP y es necesario buscar un consenso.

-La Ley del Suelo se ha aprobado con 33 votos a favor y 27 en contra, que además anuncian que la cambiarán cuando puedan. ¿Qué lectura hace de todo este proceso de reforma legislativa?

“En la tramitación parlamentaria se ha hecho un trabajo profundo y serio con acercamiento en muchos aspectos, y creo que algunos partidos han fijado su posición de forma ajena al contenido del proyecto de ley. La posición del PSOE está mas condicionada hoy por su circunstancia de estar fuera del Gobierno canario y en un proceso precongresual en el que quiere marcar distancias con el texto que se ha aprobado. Pero los acuerdos que alcanzamos con ellos en noviembre de 2016 se respetaron. Agradezco también la coparticipación que ha tenido el PP y la ASG para hacer posible que esa redacción se haya recogido. Se han hecho muchas mejoras al proyecto de ley”.

-¿Cuáles son, a su juicio, las más destacadas?

“Hay notorias mejoras en el régimen del suelo rústico. Se conservan directrices en vigor sobre suelo rústico y se mandata al Gobierno para que elabore las directrices de suelo rústico con el objetivo de propiciar una regulación más completa de los de protección agraria. Se otorga un mayor grado de preservación a los suelos de protección agraria que el que tienen ahora. Y el planeamiento estructural de los municipios de menos de 100.000 habitantes se debe hacer por el órgano autonómico ambiental que sustituirá a la Cotmac”.

-¿No es una mayoría escasa, 33, para una ley tan importante?

“Sería muy sencillo haber sumado 48 votos, pues hubo muchos aspectos de la ley que salieron con ese número de apoyos, otros por unanimidad y otros por 33. En todo caso, es la mayoría absoluta. Y la ley responde a los principios a los que dice responder: la simplificación de la tramitación, contener el planeamiento (o sea, que cada Administración haga lo que le corresponde hacer) y finalmente el principio de no regresión. A este principio se le ha prestado poca atención pública, pero significa que el Gobierno canario reconoce la cultura creada de protección del suelo y el medio ambiente durante mas de 30 años y vamos a seguir protegiendo los espacios naturales y toda la Red Natura 2000”.

-Es una ley muy complicada por la jerga técnica, y el ciudadano ha percibido un fuego cruzado entre defensores y detractores (unos dicen que con esta ley podrá incluso haber menos corrupción y otros dicen que al contrario)…

“Cometen delitos de corrupción quienes son corruptos, con esta ley o con cualquier otra. Y a esas personas solo cabe aplicarles el Código Penal”.

-Otro asunto de actualidad es la reforma del sistema electoral. Sorprende el preacuerdo alcanzado recientemente para que el porcentaje mínimo de votos que debe sacar un partido en Canarias para tener escaños en el Parlamento autonómico baje al 5%, cuando había una especie de tácito consenso en el 3%, lo que ha disgustado a los partidos menores…

“La propuesta que enviamos a Madrid, en la reforma del Estatuto de Autonomía, es del 3% autonómico y el 15% insular. Pero lo que hicimos en la última ponencia fue intentar llegar a acuerdos. Los ciudadanos deben saber que la reforma electoral en Canarias solo será posible si es con el vigente Estatuto con la aprobación de más de 40 votos, y si es con el Estatuto que está en las Cortes, si se aprueba, será con al menos 36. Por tanto, hay que llegar a acuerdos, y en este sentido, metodológicamente decidimos que primero sería sobre las barreras electorales. La propuesta del PP la fijó en el 5% autonómico y 20% insular, y nosotros dijimos que estábamos en condiciones de apoyar ese 5% y el 15% insular”.

-Los demás grupos tuvieron que aceptar eso para evitar que el PP se descolgara….

“El PP lo proponía creo que con el objetivo de fijar una estructura política en Canarias que fortalezca la vocación regional de los partidos, y en ese sentido CC no tenía inconveniente en apoyarlo, aunque nuestra propuesta era la del 3%”.

-Curioso, porque a ustedes siempre se les ha colocado como los que no quieren tocar este sistema electoral, pero el preacuerdo parlamentario del 5% regional es un cambio inferior al que ustedes defienden, el 3%…

“Uno de los problemas en las elecciones de 2015 es el que se utiliza de forma frecuente y socorrida para justificar la necesidad de reformar el sistema electoral, es decir, confrontar el número de votos que obtuvo Ciudadanos (53.000) y que no pasó la barrera del 6% autonómica, y el de la Agrupación Socialista Gomera con el 42% de los votos en su isla, 5.000. Ciudadanos tiene una propuesta residenciada en las ciudades, no tuvo capacidad de articular un proyecto de naturaleza autonómica y en ese sentido creo que es necesario señalar que la articulación de una reforma tiene que responder al modelo territorial de lo que somos: un archipiélago desigualmente poblado, con dos islas muy pobladas, tres islas medianamente pobladas y dos islas pequeñas y poco pobladas. Esto es muy sencillo de entender en otras partes”.

-¿Pero se puede paliar esa desproporción de que las islas con el 87% de población eligen solo al 50% de los diputados?

“Sí, es posible, pero estamos esperando a ver las propuestas que formulan los demás para ver qué capacidad tenemos de sumarnos a ese acuerdo”.

-Ustedes apoyaron con el PSOE en esa reforma del Estatuto en las Cortes la posibilidad de una lista autonómica de 10 diputados…

“Es la posición histórica del PSOE, pero sí creo que en este momento sí no se mueve el PSOE de esa posición, quizá las cosas se compliquen mucho, porque el PP no está en línea de que el modelo sea esa lista autonómica. En la comisión de estudio parlamentaria se han formulado otras alternativas que pueden producir un resultado semejante, con un sistema de restos, como hizo Bravo de Laguna [UxGC] con uno provincial, y Demócratas por el Cambio, con otro autonómico. En fin, lo que sí es necesario es que todos hagamos un esfuerzo respetando los principios que sustentan el actual sistema electoral. Por tanto, no admitimos prejuicios sobre falta de democracia y comentarios de esa naturaleza”.

-CC y PP están negociando la entrada de los populares en el Gobierno canario. ¿Qué sensaciones tiene usted en este momento? ¿Le parece que esta negociación es más difícil que otras anteriores con el PP?

“Lo primero y novedoso en este caso es que este ya no es el PP que presidía José Manuel Soria, sino el de Asier Antona. Y ya en enero dijimos que era necesario trabajar por la estabilidad. Y que esto podía hacerse de tres formas: con el PP integrándose en el Gobierno, con un acuerdo sobre materias que pudiéramos acordar o con acuerdos puntuales. Hemos funcionado con esta última fórmula. Y ahora el PP, una vez despejado el escenario a nivel de España, ya parece que está en condiciones de incorporarse a tareas de gobierno aquí. Era la dirección nacional del PP la que no quería comprometerse a eso aquí, porque estaba pendiente de cuestiones del marco estatal, como son los presupuestos y la posición del partido en los grandes asuntos”.

-¿Cómo influye la elección de Pedro Sánchez al frente del PSOE en este proceso?

“Su llegada nuevamente y el escoramiento hacia la izquierda del PSOE para recuperar terreno perdido frente a Podemos

apunta a que no va a haber grandes acuerdos de Estado con el PP, salvo lo que suceda con el tema catalán. Creo posible que el PP entre en el Gobierno canario, y para la estabilidad de Canarias es deseable ese compromiso”.

-¿Está ya definitivamente alejada la posibilidad de una moción de censura a Clavijo?

“Para presentarla hay que tener un programa y un candidato o candidata. Por tanto, la primera decisión que hay que adoptar es si el PP va a apoyar a Patricia Hernández o el PSOE a Asier Antona a la presidencia del Gobierno. Eso lo vimos siempre muy complicado y muy lejano”.

-¿La cuota de poder que cedan ustedes al PP será según su peso en el Parlamento? CC tiene seis diputados más (el PP tiene más votos).

“Sí, bueno, hay que tener en cuenta, además, de que para que sumemos mayoría absoluta no solo necesitamos al PP, sino a la Agrupación Socialista Gomera”.

-Sin la ASG no hay mayoría absoluta para ese pacto PP-CC…

“Al final eso sí suma 33 escaños, y por tanto todo eso habrá que tenerlo en cuenta para la distribución de las responsabilidades de cada uno en ese eventual acuerdo de gobierno”.

-Si CC llega a un acuerdo con el PP, ¿habría también una negociación con ASG?

“Curbelo ha manifestado su disposición a contribuir a la gobernabilidad, y eso es de agradecer. En todo caso, sí considero necesario, cuando se avance en la negociación con el PP, tener algún encuentro con la ASG para que conozca las lineas generales de lo acordado y que sobre esas líneas se sume también”.

-En la nueva Ejecutiva nacional de CC usted es secretario de Estudios y Programas. ¿Qué consejos o recomendaciones le da al partido en ese sentido?

“Trabajo con el objetivo de fortalecer un opción de estricta de obediencia canaria en el que la concepción de la canariedad es una expresión de ejercicio político. Y ese marco es muy amplio, desde personas con sentido nacionalista muy profundo hasta otras con menos sentido nacionalista, pero que anteponen los intereses de Canarias por encima de todo.”

-El PNC ¿qué aporta a CC? ¿El poso más nacionalista?

“El PNC es un partido pequeño, pero con una raíz histórica conocida, y por tanto su contribución a la base ideológica del nacionalismo es importante, y nosotros a su vez tenemos una perspectiva de isla y nación, pues no es posible construir la identidad canaria si no se construye desde la isla. CC se define como nacionalista, progresista y de estructura federal. Esperamos que este vínculo del PNC con nosotros se siga estrechando y que en el futuro podamos también avanzar más con otras formaciones que se denominan nacionalistas y que han creado un relato para separar y dividir, que debilita la opción nacionalista en Canarias”.

-Nueva Canarias (NC)…

“El discurso que algunos hacen de NC desde el momento de la ruptura con CC ha producido que NC no crezca fuera de Gran Canaria y que nosotros no crezcamos en Gran Canaria. Es una pescadilla que se muerde la cola, y haría falta un poco más de altura de miras y de generosidad para intentar fortalecer una organización nacionalista y tener una voz propia en el Estado”.

-¿Qué mensaje le traslada a los muchos canarios que sufren el desempleo o las insoportables listas de espera en la sanidad?

“El cambio que se produce en los Presupuestos del Estado de 2017, con el grave periodo de infrafinanciación que hemos padecido en la crisis, es un cambio muy notorio para la mejora de los servicios públicos. Las políticas de empleo, que se están llevando bien, todavía son notoriamente insuficientes, hasta que no bajemos de los dos dígitos el paro. Hay que analizar por qué creciendo el 3% el subsector turístico, con más de 13 millones de visitantes, no está creando suficiente empleo. Todavía queda mucho por hacer, pese a la mejoría notoria en la economía”.

DIPUTADO LETRADO, PROFESOR DE DERECHO EN LA ULL Y NEGOCIADOR DE CC

Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, José Miguel Ruano obtuvo, por oposición, la plaza de letrado del Parlamento de Canarias en 1988, donde también ejerció de secretario general de la Cámara.

También es profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna.

Su trayectoria política comenzó como secretario general técnico de la Consejería de Política Territorial y, luego, del área de Presidencia y Relaciones Institucionales y director de la Oficina de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia, cuando el titular era Manuel Hermoso.

Ocupó el cargo de consejero de Educación, Cultura y Deportes durante casi dos legislaturas, y posteriormente, de Presidencia y Justicia. En la VIII Legislatura fue elegido diputado por Tenerife.

En el Parlamento desempeña la portavocía del Grupo Nacionalista. Desde el congreso regional de CC, celebrado en marzo, se encarga de la Secretaría de Proyectos y Programas.

Forma parte del equipo de CC que negocia con el PP la entrada de los populares en el Gobierno canario.