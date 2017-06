Santiago Pérez: “Clavijo y Alonso son la peor versión de una ATI en decadencia”

Santiago Pérez lleva 30 años en la oposición, tanto en el Cabildo como en el Parlamento canario y en el Ayuntamiento de La Laguna. Son también los tres decenios de CC en el poder, desde el primer triunfo de ATI en Tenerife, que se cumplen precisamente este fin de semana. Pero como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna (ULL), donde acumula ya 40 años de docencia, y como político, cree que la oposición, junto al pluralismo informativo y una justicia independiente, es lo que diferencia la democracia del autoritarismo. Pérez, que ha sido secretario general del PSOE, consejero del Cabildo, senador, diputado regional y ahora concejal de XTF-NC en La Laguna, analiza algunas claves de esta etapa de la política canaria controlada por CC, a la que observa en decadencia, y también evoca las presiones que sufrió cuando era dirigente del PSOE en Tenerife para que pactar con Coalición.

-¿Cómo recuerda aquel primer triunfo de ATI?

“En junio de 1987, envuelta en la bandera de Tenerife, ATI se alzó con el gobierno de las principales instituciones. Todavía recuerdan algunos militantes de la agrupación socialista Costa Norte de La Laguna, de la que yo fui uno de los fundadores, que aquella noche dije: Tenemos ATI para 20 años, pero me quedé corto”.

-¿Por qué presagió tan larga vida a la Agrupación Tinerfeña de Independientes?

“Porque el movimiento para desalojar a los gobiernos socialistas del Cabildo o La Laguna era alentado por los principales poderes económicos de la Islas y por los sectores socialmente más influyentes. Con aquel triunfo se volvían a unificar el poder político y el económico, tradicional en la historia, y ese bloque tiene una capacidad para resistir infinita”.

-Pero hoy CC está en su peor momento de apoyo electoral desde entonces…

“La nueva camada -Clavijo, Carlos Alonso, entre otros- intenta reverdecer aquellos laureles, la vuelta a la ATI. Pero es evidente que no han leído El 18 Brumario de Luis Bonaparte, porque entonces sabrían que por segunda vez los acontecimientos tienen el esperpento de la comedia. Además, están en decadencia, no despiertan entusiasmo, no tienen líderes carismáticos, como Hermoso, Adán Martín, Ricardo Melchior… y se le han desmoronado las dos grandes coartadas: la tinerfeñista y la nacionalista”.

-¿Por qué se le ha desmoronado el insularismo?

“Porque ellos sabían que, ganadas las instituciones de Tenerife y pasando a tener un papel influyente en Canarias, lo mejor era camuflarse, pues el tinerfeñismo ya había cumplido la misión de desalojar al PSOE del poder y se pusieron metas más ambiciosas. Yo he estado 30 años de resistencia en el PSOE. Fui vicepresidente en el Cabildo con José Segura, y luego ya llevo 30 años en la oposición. En La Laguna gané con mucha holgura unas elecciones, pero continué en la oposición”.

-Pero al igual que usted critica esos tres decenios de gobiernos de CC, ellos le pueden recordar, como un demérito, que usted ha estado todo ese tiempo en la oposición….

“Es que quien piense así es que no se da cuenta de lo que es la democracia. Lo que la diferencia del autoritarismo es la existencia de una oposición, de una opinión pública libre -y, por tanto, la necesidad de pluralismo informativo- y unos jueces independientes”.

-¿Y qué opinión concreta tiene de los nuevos líderes de CC?

“Esa nueva camada representa la peor versión de ATI. Intentan emular, de manera grosera, la edad dorada de ATI. Y, por ejemplo, se han convertido en adictos a intentar todas las formas de censura a través de la publicidad institucional, para que ellos se publiciten, pagando con dinero público y que la oposición no salga, aprovechando la precariedad económica de las empresas de comunicación. Es una forma de censura. Pongo otro ejemplo: los ataques de Carlos Alonso a una consejera competentísima y honorable, Ornella Chacón, con el único fin de que se le cediera desde el Gobierno canario la adjudicación de los contratos de obras, ¿Capisci? O las pretendidas argumentaciones de Fernando Clavijo a favor de la Ley del Suelo, por lo que tienen de desprecio a la inteligencia de la gente”.

-¿Y atisba usted el final de CC?

“ATI perdurará más o menos en las instituciones, porque representa un poder económico que a nuestra escala insular es muy importante. Y ahora lo que están haciendo es implorándole a esos empresarios que los sigan apoyando, por que son sus chicos y sus chicas en las instituciones. Y en la Ley del Suelo eso se ve”.

-Usted cree que es una ley movida por el poder económico…

“Sí. Va a ser una nueva conquista del Archipiélago, pero en este caso la nave de los conquistadores se está construyendo muy cerca del mar, en el palacio de Presidencia del Gobierno canario. Y los planos los han impuesto la asociación de constructores y promotores, hasta el punto de que han convertido la tramitación parlamentaria en un paseíllo parlamentario sin cambios significativos”.

-Se aprobará por 33 votos a favor y 27 en contra, dos bloques…

“La derogación de esa ley debe ser uno de los ejes alrededor de los cuales se articule una futura mayoría progresista en Canarias, que o será plural o no será. Y para eso hay que desterrar el virus ponzoñoso del sectarismo. Esta ley la va a aprobar una mayoría parlamentaria prefabricada por un sistema electoral trucado”.

-¿Cómo pasó ATI del insularismo al nacionalismo?

“El tinerfeñismo es la trinchera última a la que acuden en tiempos de dificultades como ahora. ATI era tribalista y su insularismo tenía corto recorrido, y lo cumplió de sobra como coartada para recuperar el poder en Tenerife. Y buscaron nuevas consignas que les permitieran ampliar sus bases de poder; optaron por el nacionalismo”.

-Pero no eran nacionalistas…

“Los grandes éxitos electorales de CC no han sido en las generales, sino en las locales e insulares, donde lograron suplantar al PP. Y por eso Carlos Alonso, que procede del PP, habla de volver a la antigua ATI, porque saben que el proceso de decadencia electoral va a continuar a menos que logren volver a echar al PP de su espacio sociológico”.

-Pero unos nacionalistas canarios que le disputan el poder a un partido, digamos nacional español… ¿raro, no?

“No se puede hacer una reflexión intelectual sobre el contenido nacionalista de ATI, que ha sido la versión tropical del PP. No son nacionalistas. ATI no puede dar pasos que la distancien del electorado del PP, aliándose demasiado con el PSOE o entrando en el campo del nacionalismo radical”.

-¿Y qué le parece el rumbo que puede tomar ahora el PSOE con Pedro Sánchez y las primarias en Canarias?

“Yo en todos estos años he dedicado mi actividad y mis energías a defender la posición y los ideales del PSOE. Hace unos años pedía la baja con gran dolor por mi parte, porque desde Ferraz se nos intentaba dirigir a los socialistas en función de los intereses de CC. Y yo no estaba dispuesto”.

-Juan Fernando López Aguilar, que será candidato a liderar de nuevo el PSOE en Canarias, acaba de revelar lo que usted…

“Sí. En realidad Juan Fernando y yo nos fuimos por la misma razón, pero por caminos distintos. Yo no quería hacer política fuera de Canarias, y era secretario general del Grupo Socialista del Senado. Pero opté por continuar mi labor de oposición en La Laguna. A veces me reprocho a mí mismo no haberle insistido más a Juan Fernando el que se quedara en Canarias, porque a él lo acorralaron casi físicamente: por un lado CC y por otro una cierta dirigencia del PSOE, y la culminación fue una encerrona que le hicieron en Santa Brígida altos dirigentes. Los dos nos fuimos por lo mismo: no estábamos dispuestos a que el PSOE acabara

subordinado a CC”.