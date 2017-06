¿Se negó Arabia Saudí a hacer el minuto de silencio por las víctimas de los atentados de Londres?

Durante las eliminatorias para el próximo mundial en la zona asiática se vivió un momento tenso antes del comienzo del partido entre Australia y Arabia Saudí. Según informa el periodista de la FOX Sports Australia, la federación australiana había propuesto a su homóloga saudí la celebración de un minuto de silencio por las ocho víctimas de los atentados de Londres, en los que fallecieron dos ciudadanos australianos, pero los saudíes se habrían negado.

A pesar de ello, los jugadores de australianos se fueron al medio del campo y se abrazaron. Sin embargo, los saudíes parecieron ignorar el homenaje. Ni se abrazaron ni aplaudieron al final de dicho minuto.

Pre game minute silence:

AFC approved it pre game.

Travelling Saudi officials said no.

FFA tried to reason, no avail and went ahead.

— Adam Peacock (@adampeacock3) 8 de junio de 2017