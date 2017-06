Seguidillas de Clavijo, Dubái y ‘Adiós-Gudbai’ – Por Santiago Pérez

Pensaba escribir un artículo sobre la promesa de Clavijo en Niuyork de convertir Canarias en Dubái. Así, sin vaselina y con todo.

Pensé que, como profesor de Derecho Constitucional que he sido durante demasiado tiempo, es imperdonable no saber casi nada del sistema político y social de Dubái. Y busqué en San Gugel.

Agárrensen: además del rascacielos Burj Kalita (818 metros) y del hotel Burj al Arab, de 7 estrellas, resulta que Dubái es el paraíso de los bajos salarios, esclavitud e inasistencia social; que el 80% de la mano de obra -que es extranjera- carece de derechos de ciudadanía; que las huelgas están prohibidas; que muchos empleadores aplican la Kipala y retiran el pasaporte a sus trabajadores para que no puedan cambiar de trabajo; que los salarios los determina la edad, el sexo, la raza y la nacionalidad, y no la cualificación de los trabajadores; que la legislación “antiterrorista” de 2014 coloca a los activistas pro derechos humanos en riesgo de sufrir procesos judiciales (es un decir) y ser castigados a la pena máxima; que la prostitución es una industria floreciente; que la legislación convalida el maltrato a las mujeres; que el sistema legal funciona como si la violación estuviera permitida y denunciarla fuera un delito… En fin, que mejor no les cuento la situación de las personas lesbianas, gays, transexuales…

Que la Ley de Prensa de 1980 y el consejo Nacional de Medios de comunicación ejerce la censura y el control de la libertad de expresión; que el Ministerio de Información revisa todo el material impreso importado y censura el que considera contrario al Gobierno; que el derecho de asociación y los derechos sindicales están bastante limitados; que los ciudadanos no tienen derecho a cambiar el Gobierno; que el Parlamento de los Emiratos Árabes Unidos, que es una especie de confederación de emiratos independientes, está compuesto por 40 diputados, 20 de los cuales son designados por los gobernantes, y se dedica a revisar las leyes propuestas por el Ejecutivo: es decir, a hacerles un “paseíllo parlamentario”. Más o menos como ha pasado por estos lares con la Ley del Suelo. Entonces pensé: ¿qué pecado habremos cometido en esta tierra para que tengamos que sufrir a Clavijo como penitencia? ¿Qué autoridad tiene este personaje para anunciar que Canarias es la Nueva Dubái? No pude escribir más porque unas seguidillas empezaron a martillearme las sienes. Dubái, Clavijo y Gudbai (seguidillas tinerfeñas). A la memoria de mi pariente Juan Pérez Delgado (Nijota):