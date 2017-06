Semana crítica en los puertos por la prolongación del conflicto de la estiba

Los puertos vivirán una semana crítica después de que el pasado viernes la patronal Anesco rechazase la última propuesta planteada por los sindicatos de la estiba para negociar el nuevo convenio del sector, al considerar ilegales muchos de sus puntos. Esto supone la activación de un nuevo calendario de movilizaciones que comenzará mañana lunes y seguirá el miércoles día 21 y viernes 23. Estas huelgas sucederán a la de 48 horas de la semana pasada y a los tres días de paros parciales de la anterior. La CEOE advierte del riesgo de desabastecimiento en el Archipiélago.

Pero es que, además, como el martes no se llegue a un acuerdo en la reunión prevista entre empresarios y sindicatos, las jornadas de paro serán todas las horas impares de los períodos de 48 horas comprendidos entre las 8:00 horas del lunes 26 de junio y la misma hora del miércoles 28 de junio, y entre la misma franja horaria de entre los días 29 de junio y 1 de julio, 3 de julio y 5 de julio, y 6 de julio y 8 de julio. Una situación que sería un auténtico “desastre” para los puertos canarios. Si hasta ahora, según todos los sectores económicos, la huelga no ha tenido incidencias significativas en el ámbito empresarial de las Islas, la situación podría cambiar si el conflicto se prolonga.

El cumplimiento de los servicios mínimos, las previsiones de los propios operadores al reprogramar su actividad y los stocks para evitar desabastecimiento han apaciguado el impacto de este conflicto que dura ya más de dos meses y que, según los cálculos del Ministerio de Fomento, ya ha supuesto un coste de 146 millones de euros para la economía.

Según informó ayer la patronal hay “enorme” preocupación en el sector empresarial del Archipiélago debido a que el stock comienza a acabarse y a que los retrasos en las cargas y descargas de contenedores pueden llevar “importantes” pérdidas económicas. Por ello, piden un “esfuerzo” a las partes implicadas en la negociación para atajar cuanto antes el conflicto y evitar a que se llegue a una verdadera situación de desabastecimiento. El 95% de los los productos llegan por los puertos. El presidente de la Federación del Metal (Femete), Alberto Villalobos, declaró que ya el 70% de sus socios están afectados y temió que la situación se encone. Por ello, señaló que el Gobierno, al igual que hizo con los controladores aéreos, “debe tomar cartas en el asunto” y evitar situaciones más graves en los puertos no solo de Canarias sino también del resto del territorio español, “que también nos afecta”. Por su parte, desde la industria, su vicepresidente, Andrés Calvo, indicó que si no se empiezan a cargar y a descargar los contenedores “habrá que parar producción” con lo que supone tener la industria parada. El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, destacó que hay 10 contenedores procedentes de puertos chinos que han sido desviados a Tánger y cuya materia prima ya ha sido pagada y que no llegarán a la Isla hasta la próxima semana.