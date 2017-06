Serrano empieza la operación salida

El director deportivo Alfonso Serrano ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer balance de la temporada. “La campaña ha sido extraordinaria, los jugadores han hecho un trabajo tremendo con una humildad que los ha llevado a la recta final”.

No seguirán en el club Germán Sánchez, que ha recibido una oferta del Granada y Aarón Ñíguez con el que no se llegó a un acuerdo económico. Omar Perdomo tampoco estará el próximo curso ya que saldrá en condición de cedido.

“Con Cristo González no hemos llegado a un acuerdo, hemos roto negociaciones, las hemos vuelto a retomar, ha sido demasiado tiempo…Si él no quiere estar aquí nosotros no vamos a poner en el escaparate a un jugador que no quiere estar con nosotros. El que no quiera estar en el Tenerife que no este. Es el canterano más protegido desde el club y ha llegado el momento de afrontar esta decisión. Si quiere renovar se quedara en el Primer equipo, si no se irá a la cantera”, explicó. “Veo complicado que se queden Gaku y Amath porque a cualquier profesional le gusta estar en Primera”, concluyó.