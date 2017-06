Un solo médico cubre todas las urgencias de la comarca de Santa Cruz de La Palma

Un médico, un enfermero y un celador componen el equipo que cubre el servicio de Urgencias del Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma, que da cobertura a los municipios que conforman la comarca este, es decir, Breña Alta, Puntallana y Breña Baja, además de la capital palmera. Una situación “preocupante”, a juicio de Mayte Pulido, que además de concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz por el Partido Popular, tiene la plaza de médico en este centro sanitario, aunque ejerce su profesión en Tenerife.

Esta escasez de profesionales se viene dando desde hace años y requiere la adopción de medidas para reforzar un servicio tan vital como el de Urgencias, que en algunas ocasiones, incluso, se ve sin facultativo, cuando es requerido por el Servicio Canario de Urgencias para una atención a domicilio dentro de la comarca.

“¿Cuánto tarda el médico en desplazarse de Santa Cruz de La Palma a una casa en Breña Alta, si no se pierde antes de encontrarla, atender al paciente y regresar”, se preguntó la edil capitalina.

La realidad es que las Urgencias de este Centro de Salud atienden a los cuatro municipios de la comarca, con una población que suma algo más de 30.500 habitantes, desde las cinco de la tarde hasta las once de la mañana del día siguiente, si bien, en el caso de Las Breñas y Puntallana, se quedan sin médico desde las tres de la tarde, como puntualizó Pulido.

La concejal, que ha solicitado al pleno que se pronuncie con una moción institucional para recabar el refuerzo necesario de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para dotar demás profesionales este servicio, propuso como una solución posible a esta situación que se doblara turno. Una fórmula que permitiría contar con al menos dos médicos en el turno de guardia.

Una situación que ya se da en el Centro de Salud de Los Llanos de Aridane, que atiende a los tres municipios del Valle. Además, apuntó como otra posibilidad de que se optara por tener un segundo facultativo localizado a menos de 15 minutos para que pudiera actuar en los casos que fuera necesario. “Esto necesita una solución, que tendrá que ser la Consejería de Sanidad quien la busque”, apostilló.

El problema es grave y Pulido advirtió de que “si no se resuelve, un día va a ocurrir una desgracia”. Se puede dar el caso -argumentó Pulido- de que se presente una urgencia vital y se encuentre en ese momento en el Centro de Salud solo el celador, porque el médico y el enfermo han tenido que salir a atender a un paciente a su domicilio. “No podemos seguir jugándonosla así”, apostilló.

La concejal, aunque no maneja los datos exactos, tiene constancia de que en Los Llanos de Aridane se registran más urgencias, porque atiende a una comarca más poblada que la de Santa Cruz de La Palma, “pero esto no es una cuestión de estadísticas”. Además, indica que no vale un refuerzo en horas puntas, como se ha llegado a plantear en alguna ocasión, “porque no se sabe cuándo se va a producir una urgencia”.

En esta línea argumentó que reforzar el servicio no es para descargar de trabajo a los profesionales que realizan su labor en las Urgencias de Santa Cruz de La Palma, pese a que esta situación genera un estrés laboral añadido a la ya de por sí delicada labor que desempeñan, “sino por el riesgo que corren todos los vecinos que se vean afectados”.

Pulido agradeció que después de años solicitando que Santa Cruza recuperara la ambulancia sanitarizada, desde el pasado sábado vuelva a estar operativa y confía que esta situación de Urgencias encuentre también una pronta resolución.