Stop al despatarre

Los británicos tienen una palabra más complicada que la nuestra -el despatarre- para definir a los hombres que abren sus piernas en metro y guaguas, más que nada para rozar a las señoras de al lado y para ir más cómodos: manspreading. Pues bien, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que a mí cada vez me cae mejor, va a colocar carteles en los transportes públicos para pedir a los varones que no se despatarren en sus asientos y a todos los pasajeros que no coman ni beban en autobuses y metro y que escuchen música a través de auriculares, para evitar la escandalera. Y me parece muy bien. Este es un país de salidos -más que Rusia, que ya es decir, hasta Boris Yeltsin lo era, ¿no recuerdan?- y necesita de avisos para que, sobre todo los varones, se comporten y no hagan el ridículo, respeten a los demás y no sean caraduras. El manspreading, no crean, es también muy común en el Reino Unido, un país que tiene fama de educado y de gentlemen y de todo eso, pero que agüita cuando el personal se desmadra. Yo conocí a un tipejo canario que vivía en Londres y que se metía en los probadores de Mark and Spencer a mirar a las mujeres que se probaban la ropa. Allí son muy descuidadas, parece, y dejaban la cortina a medio cerrar y el golfo aquel haciendo de las suyas. Y luego lo contaba. Así que en todos sitios cuecen habas. Estas medidas de Manuela Carmena me parecen muy adecuadas. Ya está bien de “rabinos” en los metros y de personas aprovechadas que atentan contra la dignidad de los demás en los transportes públicos. Hay verdaderos profesionales del rabinaje. Un lugar de entrenamiento -de reconocido desprestigio universal- era el callejón del Corynto, en los Carnavales de Santa Cruz. Pero el Carnaval es también transgresión consentida, sin pasarse.