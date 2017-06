‘El suelo es lava’: el épico juego que una pareja ha puesto de moda en Instagram

¿Cuántos retos virales has podido ver en los últimos tiempos en Internet y en las redes sociales? No respondas, ya sabemos que un montón. Ahora hay otro nuevo. Pero este tiene algo de diferente: es más divertido y tiene un componente de valor importante.

Consiste en lo siguiente: uno de los dos miembros de la pareja dice la frase ‘The floor is lava’ (el suelo es lava), y el otro, en menos de cinco segundos, debe subirse a cualquier lugar para no tocar el suelo. Sí, esté donde esté, no importa el lugar.

En el vídeo verás que la pareja lo lleva a rajatabla: en cualquier lugar, fuere donde fuere, cuando uno de ellos dice ‘las palabras mágicas’ el otro se encarama a cualquier cosa con tal de no tocar el suelo. Desde una papelera, a un mostrador de una tienda de comida rápida, pasando por subirse a unas maletas. Seguro que cuando veas el vídeo vas a soltar una sonrisa y, sobre todo, vas a querer jugar…

Cada vez son más los que se atreven con ‘El suelo es lava’: