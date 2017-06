Suspendidas las visitas al Templo Masónico por el mal estado de la estructura

¿Está el Templo Masónico en riesgo de colapso? Este edificio centenario, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y cuyas puertas llevan cerradas más años de lo que cabría esperarse de un inmueble único en Europa y puede que en el mundo, aseguran las fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS, corre el riesgo de sufrir el colapso de su estructura. Los mismos expertos, afirman que las catas realizadas en su momento para elaborar el Plan Director, han dañado innecesariamente su estructura, tanto como para que pueda colapsar. Mientras tanto, desde la Gerencia de Urbanismo, aunque niegan este extremo, el del colapso, sí que admiten que se han suspendido las visitas guiadas que se realizaban de forma periódica (las últimas se hicieron en noviembre de 2015). Este suspenso no lo achacan a que el edificio corra riesgo de colapso sino porque, entienden, sus condiciones no son lo la más adecuadas para este tipo de visitas, sobre todo en lo referente al artesonado de madera que recubre parte del techo, que es el que en peor estado de conservación se encuentra. Las visitas se realizaban previa firma de un documento en el que los visitantes se hacían responsables de su propia seguridad y siempre en número limitado. Urbanismo defiende que se ha abierto para estudios puntuales de investigadores que lo han solicitado, por lo que el riesgo no es tan alto. Sin embargo, la llave se guarda a buen recaudo en Urbanismo y no se abre para ningún evento.

Los expertos consultados por este periódico, advierten de que, de prolongarse el proceso administrativo para adjudicar la rehabilitación del mismo, el daño puede ser irreparable. Este extremo también es rechazado por la Gerencia, que asegura, que, “simplemente estamos cumpliendo con la ley”. Una ley que ha llevado a paralizar el proceso para adjudicar la redacción del proyecto de obra a la mitad para “completar” el comité de expertos que debía valorar las propuestas, ya admitidas en un primer trámite y puntuadas en el siguiente paso.

Según el concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, se atendió tanto la consideración del propio comité de expertos que admitió no estar preparado para valorar algunos aspectos técnicos, como las reclamaciones que apuntaban a que había ofertas que no cumplían con algunos de los requisitos.

El pasado viernes, según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, se reunió el nuevo comité de expertos y, según avanzó el edil de Urbanismo, “si todo va bien”, espera abrir el sobre tres esta semana y adjudicar la redacción del proyecto en breve.

Y es que ese “si todo va bien”, tiene mucho que ver con la postura expresada a este periódico por el concejal socialista, Florentino Guzmán Plasencia, impulsor de la apertura del templo en el mandato pasado. “Llevamos dos años de parálisis cuando ya estábamos en la recta final para la rehabilitación de ese edificio y lo estamos porque el concejal de Urbanismo se ha equivocado claramente en el proceso con respecto a la rehabilitación del BIC”. Una afirmación esta que sustenta en que, “han aceptado alegaciones en mitad de un proceso de adjudicación y cuando ya se había cerrado la mesa de contratación número dos”.

Según el edil socialista, “hay un acta con las puntuaciones de cada candidato que ahora se va a modificar, solo quedaba cerrar y abrir el sobre tres, puntuar y dar el veredicto. Solo después de culminado ese proceso es cuando debía abrirse el periodo de alegaciones”, defiende. “En mitad de la jugada -continúa- con el beneplácito del concejal de Urbanismo, se aceptan unas alegaciones, que yo como concejal no he visto, aunque he pedido que se me muestren”. “Me resulta extraño que el Ayuntamiento haciendo caso a un informe, que nadie tiene por escrito, paralice todo el proceso”, añadió.

El problema de este embrollo burocrático no es otro que la tardanza en recuperar un edificio que, insisten algunas de las fuentes consultadas, cuando realmente se vaya a intervenir, ya sea demasiado tarde. Desde el PSOE se duda de que en este mandato se inicie la rehabilitación del Templo Masónico. “Lamentablemente, la política del patrimonio histórico de Santa Cruz sigue siendo un punto débil de la gestión municipal, no solo con el Templo Masónico”, concluyó Plasencia.

Nueva mesa

Desde la Gerencia de Urbanismo, Carlos Garcinuño rechaza las acusaciones vertidas por el edil socialista e insiste que, si bien se podría haber empezado de nuevo, se valoró no expulsar a nadie, “algo que podíamos haber hecho con las alegaciones pero se decidió no puntuarlos”. Esto llevó a que se constituyera de nuevo la mesa de expertos con el añadido de dos arquitectos, uno propuesto por el Colegio de Arquitectos y otro de la Gerencia. El edil asegura que el proceso se ha retrotraído de nuevo a la apertura del sobre 2 porque primero, “los propios expertos decían que no eran lo suficientemente expertos para valorar algunas cosas. A la vista de eso la mesa entendió que no podía asumir el informe de los expertos y se planteó ampliar el comité”. En cuanto a las reclamaciones, “no se anula todo el proceso porque lo que decidió la mesa es que, en vez de excluir a esas propuestas que no cumplían, simplemente no se les puntuaría”. El edil está seguro de que el proceso es correcto aunque entiende que haya personas que estén dispuestas a recurrirlo. Mientras tanto, el Templo Masónico, sigue en espera.