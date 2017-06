Tania Llasera vuelve a enfrentarse a las críticas en Instagram

Tania Llasera se ha vuelto a enfrentar a las críticas en Instagram. La presentadora ya es toda una experta en estos ámbitos pues ha tenido que soportar comentarios negativos desde que decidió compartir los momentos más especiales que vivía al lado de su pequeño Pepe.

Ahora, las críticas han ido encaminadas al ‘desorden’ que habría en su casa pues un usuario no ha dudado en responder a un Instagram stories de la presentadora comentándole: “Tania tienes tu casa muy desordenada”.

Ante tales palabras, la conductora de La Voz Kids ha decidido tomárselo de la mejor manera posible y recordar unas palabras que le decía su abuelo: “Como decía mi abuelo: ‘mi casa es un hogar, no un museo’ y yo añado que mi casa está vivida, disfrutada y que muchas buenas madres y padres que tienen el horno sucio y la colada en la lavadora sin colgar ¿vale? Mola priorizar a tus hijos por encima del orden. Tampoco hay que volverse loca…a vivir la vida señores y señoras que son dos días! #felizdindesemana to all!!!!”.

Aún así, la batalla no ha terminado ahí. Algunas usuarias han vuelto a llamarle la atención a Llasera en sus comentarios, como por ejemplo el comentario de @annavinyet: “Cierto que no es un museo, y que la tienes como te da la gana, solo faltaría! Pero ES VERDAD, SIEMPRE SE DENOTA DESORDEN en las fotos de tu casa! Yo tengo niños y juegan y desordenan como todos los niños, pero tienen su zona y recogen lo que pueden cuando acaban sin obligarlos. Dejaros de utopías y pelotismos! Se puede ser buenísima madre y tener la casa con cierto orden a la vez, no es incompatible!! Hay días que se te va de las manos, pero poder estar tantas horas en casa como ella y que siempre se vea el desorden…….. Dejar opinar, aceptar que a algunas seamos capaces de hacerlo en nuestra casa! (No voy a hacerlo en vuestras casas, ahorrarnos la coletilla fácil)”.

Pero entre tanta crítica, Tania también puede leer mensajes de cariño como el de @vale_laios: “Cuando se tiene niños la cosa es así y si no les gusta que te vaya a limpiar y ordenar la casa ella jajajajajaja”, o como escribe @noeserol: “La mía no está desordenada… Está decorada por niños!! Hay coches, camiones y dinosaurios por todos sitios!!! Jejeje oidos sordos @taniallasera habria que ver sus casas!”.