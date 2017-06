El TAS mantiene la sanción al Atlético y un tuitero está a punto de morir

Durante la mañana de hoy se conocía la noticia de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) no levantaba la sanción sobre el Atlético de Madrid, impidiendo que el equipo fichase en el próximo mercado de verano, a pesar del recurso presentado al TAS.

El equipo de Diego Pablo Simeone estaba sancionado por la FIFA sin poder fichar hasta el 1 de enero de 2018 por haber quebrantado las normas a la hora de fichar jugadores menores de edad.

Sin embargo, el conjunto rojiblanco no ha sido el único damnificado. El tuitero japonés Tasuku, al que todos llaman “TAS”, se ha llenado de valor frente al traductor de español y ha utilizado la red social para hacer un llamamiento pidiendo que dejaran de utilizar en los mensajes @tas “porque todos ustedes me están matando”, posiblemente, a notificaciones.

Y es que muchos han sido los colchoneros indignados y enfurecidos por la decisión del Tribunal que se han dirigido -y no precisamente con palabras de cariño- a la cuenta personal de Tasuku. A estas horas… ¿conservará aún batería en el móvil?

Señores,me llamo Tasuku y me llaman “TAS”. No hagan los tweets poniendo @TAS porque ustedes me están matando!! jaja

— 大川佑 | Goal編集長 (@tas) 1 de junio de 2017