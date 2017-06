“En el Tenerife Egatesa espero mejorar los registros que logré con el Huelva”

La delantera sevillana Cristina Martín-Prieto (14-3-93) es nueva jugadora de la UD Granadilla Tenerife Egatesa para la próxima temporada. Llega procedente del Sporting Club de Huelva donde militó cuatro temporadas y anotó 47 goles. Además en el club onubense conquistó la Copa de la Reina en 2015 tras imponerse en la final disputada en Melilla ante el Valencia (2-1). Los dos goles del Sporting de Huelva fueron obra de la nueva jugadora del equipo tinerfeño. Martín-Prieto antes de recalar en Huelva dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol en el Sevilla FC. Su eficacia goleadora la llevó a ser parte de la selección sevillana, andaluza y formó parte del combinado español sub-17. No ha tenido la mejor manera de despedirse del equipo onubense con un doblete frente al Real Betis. La jugadora ha sido incluida en el once ideal de la Liga Iberdrola en una elección realizada por los entrenadores y capitanas de primera división y más de 30.000 internautas. Estas fueron las primeras impresiones de la jugadora sevillana sobre su carrera como futbolista y de sus nuevas metas en Tenerife.

-¿Qué le motivó venir a Tenerife para jugar con el Tenerife Egatesa y renunciar a seguir con el Sporting Club de Huelva?

“Mi intención era no renovar en Huelva. Me motivó ir a Tenerife por las campañas que lleva haciendo el Granadilla en la Liga Iberdrola y Copa de la Reina. Ellos me venían siguiendo desde hace un tiempo y yo me decidí. Es un club en el que espero mejorar los registros que alcancé en mi anterior club”.

-Cuatro temporadas en el club onubense donde conquistó la Copa de la Reina y dos Copas de Andalucía en cuatro temporadas en las que marcó la cifra de 47 goles

“Mi logro más importante es la Copa de la Reina que logramos en 2015 en Melilla ante el Valencia en la cual pude marcar los dos goles de mi equipo que nos dio la victoria. Además en las cuatro temporadas que allí pasé logramos tres copas de Andalucía, la última hace unos días en la que anote un doblete y ayudé al equipo para lograr el título. Voy a llevar conmigo muchos recuerdos y momentos dejando a muchas compañeras y amigas. Un trozo de Huelva estará en mi corazón y siempre que pueda iré a visitarlos”.

-¿Busca el Tenerife Egatesa con su fichaje más gol?

“Pues sí. Tengo mucho gol, velocidad y potencia. Soy muy trabajadora y luchadora. Desde que estoy en la élite siempre he hecho goles. Ojalá que marque allí muchos y me vayan muy bien las cosas”.

-Imagino que habrá mantenido contacto con dos excompañeras tuyas en Huelva que ahora juegan en el Granadilla: Patri Gavira que seguirá un año más y Virgy García que deja el club con destino al Real Betis

“Si he tenido contacto con ellas. Me han hablado muy bien sobre el club y ellas están muy bien en la isla, aunque Virgy se marcha. Con Patri y el resto de compañeras esperamos hacer una buena temporada.

-¿En Tenerife se va a dedicar en exclusiva al fútbol o va a compaginar con tu vida laboral?

“También tengo la idea de trabajar. Estoy pendiente a ver si puedo trabajar y si no es posible, pues estudiar para seguir formándome. En mi tiempo de ocio iré a la playa y conoceré la isla.

-A a su nueva afición que le decimos

“Lo que puedo prometer es trabajo, compromiso, muchos goles y estoy segura que les daremos muchas alegrías. Ya tengo ganas de empezar con mis nuevas compañeras y que me conozca la afición y yo conocerlos a ellos”.