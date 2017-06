No quiero comprometer a este periódico; y, además, no soy su cronista de Tribunales, tarea que lleva con dedicación y brillantez mi colega Tinerfe Fumero. Un periodista de raza con quien trabajé, y a mucha satisfacción, en el extinto periódico La Gaceta de Canarias, prematuramente fenecido. Pero voy a permitirme recomendar a ustedes, desocupados lectores, que lean mi artículo de este pasado fin de semana en eldiariodetenerife.com.

Expreso mi miedo y mi desazón por el tema de la justicia. Ya no digo más. Me ha llamado mi gran amigo el catedrático Wolfredo Wildpret para felicitarme por la crónica del periodista/mendigo argentino, Santiago Pinetta, que pide limosna en el metro de Buenos Aires, después de haber destapado un monumental escándalo de corrupción en la época de Carlos Menem. Aquí no hay metro, así que yo, querido Wolfredo, puedo acabar, sin que destape nada, en la estación de guaguas; aunque no me gustaría, porque está demasiado cerca de los juzgados. Quizá cuando los trasladen a El Sobradillo. Wolf vive en una casa muy coqueta desde donde ve el mar. En su biblioteca hay algunos incunables. Yo creo que está envejeciendo de una manera feliz; es un joven veterano. Recuerdo una conversación, hace muchos años, con quien me propuso como miembro del Instituto de Estudios Canarios y contestó a mi discurso de ingreso: mi amigo Wolf, que es portuense, como yo; y eso imprime carácter. Me dijo que él creía en la eutanasia; que cuando uno ya no sirve para nada, lo mejor es morir. No es su caso, por supuesto, que es un prodigio de lucidez. Ni el mío, aunque con menos lucidez. Pero tiene toda la razón del mundo. Me alegró mucho escuchar la voz del profesor Wildpret a través del teléfono. Siempre es grato hablar con personas tan inteligentes. A Wolf no le dije que tengo miedo, me olvidé.