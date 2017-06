Después de que Juan Fernando López Aguilar lo hiciera el lunes y antes que Patricia Hernández, Ángel Víctor Torres registró ayer su precandidatura a la secretaría general del PSOE de Canarias. El actual líder del partido en Gran Canaria llegó a la sede regional en la capital de su isla arropado, además de por el círculo más cercano, por una significativa representación de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, territorios que visitará desde hoy y hasta principios de la próxima semana. Luego organizará un acto orientado a La Gomera, La Palma y El Hierro. Entre los asistentes se encontraba Pedro Ramos, flamante miembro del Comité Federal y otro de los puntales de Pedro Sánchez en el Archipiélago. Con este gesto pretende escenificar la importancia que concede a “todas las sensibilidades insulares” y el protagonismo de la militancia. Torres concurre con un programa abierto a las aportaciones ciudadanas a través de plataformas virtuales. En unas declaraciones telefónicas al DIARIO, transmitió la intención de extender su experiencia orgánica e institucional, como vicepresidente primero del Cabildo y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes: “Las agrupaciones locales serán foros de debate en los que se dará voz y voto a los afiliados. Vamos a trabajar para que el PSOE lidere el Gobierno progresista que precisa Canarias. Hay espejos en los que mirarnos: ejemplos de ello son la corporación insular y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde los socialistas compartimos responsabilidades con Nueva Canarias y Podemos. Fuerzas de izquierdas que aplican iniciativas centradas en la lucha contra la pobreza, realizan planes de empleo social o juvenil, que fomentan el equilibrio entre los municipios para que ninguno se despueble, un equilibrio inversor, un desarrollo sostenible de las energías…”.

Torres se presenta “con la ilusión de ganar” en cada una de las islas. “Nos embarcamos juntos, sumando, sin restar”. Propone un proyecto “integrador, que reproduzca el nuevo tiempo”, seguro de que “no está lejos el regreso a la Moncloa” y de que tampoco tardará en consumarse el cambio en Canarias”.

Para alcanzar ese objetivo, considera que hay que “hablar hasta la extenuación, dialogar, consensuar, sobre lo que el partido tiene que defender en el Parlamento, en los siete cabildos en los y en 88 municipios”. Huidizo de las “poltronas”, Torres se erige en vigía de “la cohesión, la estabilidad y la participación”.

Durante la campaña federal, Torres evitó posicionarse públicamente del lado de Pedro Sánchez, Susana Díaz o Patxi López. “No estuve en ninguna foto”, recordó. “Siempre he dicho que los cargos intermedios debemos observar una cierta discreción”. Sin embargo, sus afinidades no eran un enigma. “Conocí a Pedro Sánchez en 2010 y desde entonces sigo fiel a mis principios y convicciones; cuando compitió con Eduardo Madina y Pérez Tapias o ahora, frente a Susana Díaz y Patxi López. No he ocultado nada”. En efecto, su contribución al éxito de Sánchez salta a la vista: el renacido secretario general triunfó en los 21 municipios de Gran Canaria, la única isla donde ocurrió, con un porcentaje muy por encima de la media de Canarias y nacional: un 70% de apoyo.

Es una “evidencia” que la renovación del PSOE “ha levantado una gran expectación”. Torres lo ilustra con los datos del barómetro del CIS: “Esa tendencia la vamos a trasladar a nuestra tierra. Somos los primeros en votos, no lo olvidemos. Hemos de lograr que se ilusionen los votantes y los compañeros de izquierdas que nos han abandonado porque no encontraban en nosotros un discurso claro e identificado de un Gobierno para las minorías, igualitario y capaz de reducir unas brechas que se han ido ensanchando de manera escandalosa”.

Profesor de Enseñanza Secundaria (Filología Hispánica), Ángel Víctor Torres Pérez ha sido alcalde de Arucas (2003-2007 y 2011-2015) y diputado en el segundo mandato de Zapatero.