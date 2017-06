Torres y Hernández arrancan los motores en la carrera del PSOE

Comienzan las vueltas libres de la carrera hacia el liderazgo del PSOE de Canarias. A una semana de que se abra el registro de candidaturas a la secretaría general para las votaciones del 23 de julio, Víctor Ángel Torres y Patricia Hernández se han subido a sus respectivos monoplazas tras el fallido intento de unificar las escuderías. El líder del partido en Gran Canaria y vicepresidente del Cabildo presentó sus credenciales este lunes al lado del busto de Pablo Iglesias, el original, en la avenida del Primero de Mayo, junto al edificio sindical. Sin ruido, en ausencia de los técnicos de su equipo y rodeado de una nube de informadores, Torres se mojó: confirmó su “ilusionante” anhelo de conducir el PSOE a las metas del éxito. “Han sido los militantes y compañeros los que me han animado a concurrir a estas elecciones”, declaró. El acto oficial será la próxima semana en otra isla. “Doy este paso confiado y agradecido por los muchos compañeros que me han pedido que lo diera. Estamos en un tiempo nuevo. Cuando algunos decían que la cita federal iba a romper el partido, yo apelaba a la urna, al sentido, íntimo, particular, indiscutible, innegociable de cada uno de los militantes de nuestro país. Y así será aquí”.

Inmediatamente, impulsada por el resorte de la oportunidad, Patricia Hernández publicó un tuit en el que ponía fecha (hoy), hora (17:00) y lugar ( la Alameda del Duque, de Santa Cruz de Tenerife) al anuncio de su decisión. #NuestraFuerza es el lema de la campaña. En martes 13, ni te cases ni te embarques ni defiendas una moción de censura. Ni de tu hogar te apartes. Seguro que no es supersticiosa.

En esta fase de calentamiento, la delantera la había tomado Juan Fernando López Aguilar. Está por ver si llegará lejos, si dispone de suficiente combustible. En el recorrido de reconocimiento luce las pegatinas de ganador de unas legislativas autonómicas, de ministro de Justicia y de eurodiputado. ¿Le bastará con eso o acabará como Fernando Alonso suele hacer últimamente?

Los paralelismos con el proceso federal son asombrosos. Lo mismo que Pedro Sánchez tuvo en contra a la gestora -a la que acusaron de beneficiar a la presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz-, a la exvicepresidenta autonómica la apoya sin disimulo la dirección provisional regional. La situación de Aguilar se asimila a la de Patxi López.

Antes de las pruebas de clasificación (la recogida de avales, del 22 de junio al 6 de julio), las casas de apuestas dan como favorita a Hernández. Pero, ¡ojo!, Díaz también partía con una ligera ventaja sobre Sánchez. Para el desenlace de la competición, la suerte de Torres dependerá mucho de si se deja llevar por los consejos de un mecánico experto en perder ruedas -cuando no, pincharlas- o lo asesoran los dos ingenieros de Tenerife que propiciaron el arrollador triunfo de Pedro Sánchez. Más le vale que a estos no los fiche Patricia Hernández. Como Ángel Víctor Torres corra con la carrocería de Pedro Sánchez y el motor de un 600, se arriesga a que desde las gradas (en un aforo de 6.300 espectadores con derecho al sufragio) aplaudan los trompos. ¡Ah!, hay quien se reserva para otro gran premio.

