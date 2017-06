Tres hombres se dan el ‘sí quiero’ después de que Colombia legalice la ‘trieja’

Los colombianos Manuel Bermúdez, Víctor Hugo Prada y Alejandro Rodríguez se han dado el ‘sí quiero’ este pasado sábado en Medellín después de que el país legalizase la ‘trieja’, el matrimonio formado por tres personas.

Las uniones pueden estar compuestas por diversos géneros: dos mujeres y un hombre, dos hombres y una mujer o tres personas del mismo sexo.

“Deseamos conformar un régimen económico cuya base es la relación de ‘trieja’ que tenemos actualmente, ya que de no serlo no lo estaríamos llevando a cabo y que en todo caso varias personas pueden asociarse indistintamente de su condición de color, sexo, raza, creencia religiosa, etnia e incluso puede una de ellas ser comerciante y la otra no, asunto que no está prohibido por las legislaciones internacionales, ni la ley en Colombia”, ha explicado Prada al diario ‘El Espectador’.

Esta relación estaba conformada, en un principio, por cuatro hombres. Sin embargo, fue el fallecimiento de uno de ellos por cáncer de estómago en 2015 lo que les llevó a intentar formar un matrimonio.