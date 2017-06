Trump denuncia “la mayor caza de brujas de la historia” de EEUU en su contra

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha denunciado este jueves que está siendo objeto de “la mayor caza de brujas política” de la historia de Estados Unidos, al tiempo que ha arremetido nuevamente contra la prensa, después de que se haya informado de que el fiscal especial Robert Mueller le estaría investigando por obstrucción a la justicia.

“Estáis siendo testigos de la mayor caza de brujas en la historia política de América”, ha escrito Trump en su cuenta de Twitter, denunciando que ésta es obra de “algunas personas muy malas y discrepantes”.

You are witnessing the single greatest WITCH HUNT in American political history – led by some very bad and conflicted people! #MAGA

Previamente, había publicado otro mensaje criticando a la prensa. “Se inventaron una conspiración falsa con la historia de los rusos, encontraron cero pruebas, así que ahora van a por la obstrucción a la justicia sobre la historia falsa”, ha denunciado. “Qué bonito”, ha añadido.

They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de junio de 2017