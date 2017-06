El tuitero japonés que ‘casi muere’ por el Atlético de Madrid recibe su camiseta

Tasuku Okawa comenzaba su día tranquilamente en Tokio cuando, de repente, el pasado 1 de junio su cuenta de Twitter se convirtió en el foco de insultos e improperios provenientes de cuentas españolas.

La fecha coincidía con la mañana en la que se conocía la noticia de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) no levantaba la sanción sobre el Atlético de Madrid, impidiendo que el equipo fichase este verano. Y es que, casualmente, los amigos del japonés le conocen como Tas.

Señores,me llamo Tasuku y me llaman “TAS”. No hagan los tweets poniendo @TAS porque ustedes me están matando!! jaja

— 大川 佑 | Goal編集長 (@tas) 1 de junio de 2017