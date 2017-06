Una cantante sorda triunfa y emociona en ‘America’s Got Talent’ y en internet

Mandy Harvey, una joven de 29 años, logró este miércoles emocionar no solo al jurado de la versión estadounidense de ‘Got Talent’, sino a toda la audiencia e internautas de todo el mundo. A su brillante interpretación de un tema original titulado Try se unió su historia, pues esta joven perdió su audición cuando tenía 18 años por un deterioro en los nervios.

Sin duda alguna esta es una de las actuaciones más emotivas de ‘America’s Got Talent’ y pasará a la historia.