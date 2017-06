Una esperanza nueva contra el cáncer de mama con sello tinerfeño

La ciencia y la medicina avanzan, cada vez más, a pasos agigantados. Pese a los recortes y las trabas burocráticas, miles de científicos en todo el mundo trabajan a diario para buscar fórmulas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y hacer frente a muchas enfermedades. Una de estas patologías sobre la que están centrados muchos de estos esfuerzos es el cáncer, en prácticamente todas las variantes que existen de la enfermedad.

Con el fin de poner sobre la mesa algunos de los últimos avances médicos en esta materia, cientos de expertos se reunieron en días pasados en Chicago (Estados Unidos) en la reunión de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés), el mayor congreso de esta materia que se lleva a cabo a nivel mundial. En este encuentro se dieron a conocer los últimos resultados del proyecto Aphinity, el cual ha probado la eficacia de la utilización de un nuevo tratamiento para hacer frente al cáncer de mama y evitar el riesgo de recaídas en la enfermedad. Aunque los resultados son bastante alentadores y demuestran que esta medicación reduce el riesgo de sufrir metástasis, aún hay que esperar a que la propuesta sea aprobada por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, para que sea una realidad en los hospitales españoles.

El estudio se ha llevada a cabo en los últimos 12 años a nivel internacional con más de 2.800 pacientes, de los cuales, aproximadamente 325 eran españoles. De hecho, 40 centros hospitalarios del país han participado, entre ellos el Hospital Universitario de Canarias (HUC) -con 18 enfermos-, siendo este el único representante regional.

Cada año se diagnostican en Canarias unos 1.200 nuevos casos de cáncer de mama. De esta cifra, cerca del 25% (unos 240 o 280 casos) se corresponden a la variante HER2 positivo, una de las dos modalidades más agresivas que han constatado los especialistas y en el que está centrado el ensayo. Así lo explica a DIARIO DE AVISOS el jefe del departamento de Oncología Médica del HUC, Norberto Batista, quien estuvo presente durante el congreso celebrado en Chicago y que, además, es el coordinador del proyecto Aphinity en el hospital tinerfeño.

Batista indica que el HUC lleva participando ya bastantes años (más de 20) en distintos estudios clínicos, condición que le ha facilitado la posibilidad de sumarse a este estudio. De hecho, el hospital es uno de los cuatro centros sanitarios españoles que más pacientes ha sumado a la iniciativa.

El nuevo producto farmacéutico, elaborado por la empresa Roche, supone aumentar las posibilidades de superar el cáncer de mama. Aunque lo cierto es que, por regla general, este tipo de tumores en la mama tiene una tasa importante de supervivencia, las investigaciones incrementan el porcentaje y dan mayor esperanza a todos los pacientes, la mayoría mujeres, que a diario se enfrentan a esta terrible enfermedad. El estudio está centrado en el tipo de tumor HER2 positivo, que aproximadamente supone uno de cada cuatro casos de cáncer de mama que se diagnostican y es uno de los más dañinos. De hecho, pese a los avances, se estima que una de cada cuatro personas afectadas por este tipo de tumor puede sufrir una recaída de la enfermedad, lo que hace patente la conveniencia de tratarla de forma precoz, antes de que se haya diseminado, puede aumentar la posibilidad de prevenir que vuelva a aparecer y evolucione a una etapa más avanzada e incurable.

Hasta el momento, las personas afectadas por esta tipología, tras la intervención quirúrgica y junto con la quimioterapia, reciben un tratamiento estándar con un fármaco que es un anticuerpo monoclonal. Ahora este nuevo ensayo clínico ha permitido demostrar que, además de ese tratamiento establecido, si se añade el fármaco Perjeta, el enfermo tiene el 20% menos de riesgo de volver a padecer esta patología y de presentar una metástasis. Así lo explica el doctor Batista, quien recalca que esta fórmula es aún más efectiva con pacientes con un pronóstico menos favorable. El especialista insiste en que por el momento el estudio ha demostrado que el paciente tratado de esta manera tiene menos probabilidades de recaer. Recuerda, del mismo modo, que el medicamento en sí no es nuevo, ya que se utilizaba para otros procedimientos médicos, lo que resulta una novedad es la utilización combinada con el fármaco que ya se administra en los casos de cáncer de mama HER2 positivo, cuando así se considera. El oncólogo destaca que otro de los beneficios que se han descrito en este estudio es que este medicamento no ha provocado ningún síntoma adverso. “Las personas que lo han recibido han tenido un estricto seguimiento y no hemos apreciado ninguna contraindicación a lo largo de este tiempo”, asevera.

Ahora, la empresa farmacéutica y los responsables de la investigación deberán elevar los resultados a las autoridades sanitarias pertinentes (tanto la americana, como la europea y la española) para que, si así lo consideran, autoricen que este sea el protocolo en el tratamiento de los mencionados tumores de mama. En caso afirmativo, el plazo que podría transcurrir puede rondar los dos años. El especialista indica que incluso una de las posibilidades, como ya ha ocurrido anteriormente, es que se autorice su suministro, pero condicionado a nuevos estudios. Además, vaticinó que, en caso de que el proceso tenga luz verde, el precio de este medicamente podría disminuir, al ser mayor la población que lo requiera.

Captación

Tras el comité clínico del HUC en el que se aconsejan los tratamientos que se han de seguir en cada uno de los cánceres de mama, a las personas diagnosticadas con el tipo HER2 positivo se les ofreció la posibilidad de entrar a formar parte de este ensayo clínico. Una vez estudiadas las ventajas e inconvenientes, aquellas que decidieran participar debían firmar la autorización pertinente. Sin embargo, no todas las personas recibieron el nuevo tratamiento, sino solo una parte de ellas, para así poder comparar la efectividad de la nueva terapia frente a la estándar. Esta circunstancia era uno de los aspectos que los médicos dejaron claro antes de la firma del consentimiento. Durante el periodo del estudio se ha llevado un control bastante estricto de los integrantes del proyecto, con revisiones y pruebas con una periodicidad mayor de lo habitual en estos casos.

Los resultados finales muestran que a los tres años de recibir el tratamiento, junto a la quimioterapia, el 94% de las personas tratadas con Perjeta presentaban una supervivencia libre de la enfermedad invasiva. Esta eficacia es mayor en el caso de pacientes de riesgo más elevado. “Cuando las cifras de supervivencia son tan altas como en estos casos, un mínimo avance es ya de una gran importancia y supone un resultado muy destacado”, aclara el Batista.

Por último, el responsable de Oncología Médica del HUC se muestra optimista ante estos resultados y la posibilidad de que este tratamiento pueda ser implantado, ya que, insiste, “se ha demostrado el beneficio de este fármaco”.

Un doble bloqueo para eliminar las células cancerígenas

El estudio sostiene que el fármaco Pertuzumab bloquea la transmisión celular de señales, pudiendo inhibir el crecimiento de las células cancerosas o conducir a su muerte. Se cree que, junto con Herceptin, favorece la prevención tumoral.