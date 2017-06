Una joven dispara y mata a su pareja mientras grababan un vídeo para Youtube

Monalisa Pérez, una joven de 19 años, embarazada de 7 meses, ha sido detenida después de disparar a su novio de forma accidental mientras grababan un vídeo para su canal de Youtube, según recoge ‘NBC News’.

Se trataba de un reto que se había propuesto la pareja para demostrar cómo la chica disparaba al libro que sostenía el novio sobre su pecho, pensando que la bala no atravesaría el ejemplar.

“Pedro y yo vamos a hacer uno de los vídeos más peligrosos”, anunciaban ambos en sus perfiles de redes sociales.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈

— Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) 26 de junio de 2017