El Cabildo de Tenerife perdió 20 millones por no consultar Google

Al Cabildo de Tenerife le hubiera bastado con mirar en Google para saber con certeza que el contrato en cuestión era ruinoso para los intereses públicos y que, siete años después de firmarse, ya ha costado unos 20 millones de euros a las arcas de la Corporación insular. Así lo sostiene en una reciente sentencia la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia Número 10 de Santa Cruz de Tenerife por la cual se rechaza la pretensión del Cabildo para anular la catastrófica operación financiera, que además tiene como fecha límite el año 2025.

Como ya adelantó ayer este periódico al hacerse eco de la denuncia pública realizada a este respecto por el grupo de Podemos en esta administración local, las pérdidas millonarias aludidas son consecuencia de un swap contratado por el Cabildo con un banco por un montante total de 188 millones de euros a finales de 2010. Los swaps son un producto financiero altamente especulativo catalogado como tóxico para quienes no acostumbran correr tanto riesgo a la hora de invertir.

La sentencia que nos ocupa descarta que el Cabildo no tuviera capacidad para saber lo que en realidad estaba firmando, lo que argumenta con párrafos especialmente aclaradores como por ejemplo este: “Aunque no sea [el Cabildo de Tenerife] un profesional del mercado de valores, tiene un Departamento Financiero y conocía con claridad la naturaleza aleatoria del contrario y conocía los riesgos que no sólo eran teóricos, sino que podían ser reales y que se concretaron”. Para que no quepa duda alguna, la magistrada añade que “era previsible que no era un contrato beneficioso porque existía un pronóstico acerca de la evolución de la variable económica, porque con una sencilla búsqueda en Google” se podían comprobar cómo evolucionaban los intereses en los años previos a la firma, y que bajaron desde el 4,498% de 2008 al 1,232% de 2010. Sin embargo, el acuerdo se estableció con un interés superior al 4%, cuando ya estaba tres veces por debajo.

En cuanto a lo ruinoso que ha resultado la operación del Cabildo, da buena cuenta la propia sentencia al detallar las sucesivas pérdidas anualmente y que suman, al cierre de 2016, aproximadamente 20 millones de euros en intereses que pudieron ahorrarse con un mínimo de diligencia. Así, en los dos primeros años esas pérdidas son cifradas en la sentencia por aproximadamente seis millones de euros, una catástrofe económica que el Cabildo palió como pudo al reestructurar lo que en principio eran tres swaps distintos, pero si bien las cantidades abonadas por estos intereses son algo inferiores siguen siendo muy abultadas. Lo peor del caso es que el contrato no termina hasta 2025, y en los mismos suele fijarse una cláusula que penaliza con dureza si una de las partes quiere cancelarlo anticipadamente.

El portavoz del Grupo de Podemos en el Cabildo, Fernando Sabaté, criticó con dureza semejante despilfarro y recuerda que descubrieron lo acaecido “cuando examinábamos los reparos de legalidad a los gastos cabildicios de 2015 y nos topamos con un extraño reparo contra una operación de crédito valorada en 188 millones de euros”. Para Sabaté, el equipo de gobierno del Cabildo debe dar explicaciones sobre este grave quebranto económico.