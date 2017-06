Unid@s y XTF-NC presentan recursos de apelación ante la Audiencia Provincial por el caso Grúas

XTF-NC y Unid@s se puede anunciaron ayer, en rueda de prensa, que van a presentar sendos recursos de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial para que deje sin efecto el auto de archivo del Juzgado número 2 de La Laguna de un aspecto del denominado caso Grúas, y acuerde seguir la instrucción por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El auto, conocido esta misma semana, concluye que no aprecia prevaricación administrativa en una denuncia de Unid@s se puede y XTF-NC, presentada hace dos meses, contra el exalcalde lagunero, y hoy presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y el actual regidor, José Alberto Díaz, por diversos aspectos relacionados con el caso Grúas. Por ello, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la misma. Sin embargo, el conocido como caso Grúas sigue su curso en los tribunales respecto al supuesto robo de piezas en los coches del depósito municipal de grúas.

El portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, explicó en la rueda de prensa, junto con el concejal Juan Luis Herrera, representante del partido en la comisión de grúas, que han decidido optar por el recurso de apelación, en vez de por el recurso de forma, “a la vista de la actitud de la jueza instructora, que ha actuado prejuzgando, lo que no le correspondía hacer, y, además, se ha inhibido de ejercer la responsabilidad que sí le correspondía, que es la de investigar”. “La investigación de los aspectos subjetivos -argumentó-, si el alcalde lo hacía a sabiendas o no o la proximidad con Clavijo, no le corresponden al instructor”. Por ello, se dirigirán directamente a la Audiencia Provincial a la que, según indicó, “le pedimos que examine la denuncia y los documentos presentados, algo que visiblemente no hizo la jueza de instrucción, y que, en consecuencia, revoque el auto de sobreseimiento provisional y ordene al juzgado a hacer lo que no hizo, que es realizar labores de instrucción y comprobar los hechos de la denuncia para continuar con el procedimiento penal, abrir la fase de juicio oral y dictar sentencia”, señaló Pérez.

En este sentido, a juicio del portavoz de XTF-NC, “la jueza de instrucción, entre otras consideraciones extravagantes, después de reconocer que de los siete nuevos titulares tres son amigos de Clavijo, pero el resto no, ¿con qué base judicial dice que no basta con que tres sean amigos? Es que este es el tono del auto y por eso digo que la jueza ha hecho un juicio que no le correspondía pero no ha investigado”.

“CONSTITUTIVOS DE DELITO”

Según Santaigo Pérez, los hechos presentados en la denuncia son “claramente constitutivos de delito, como el de prevaricación continuada, con la aprobación de resoluciones en contra de la legalidad y a sabiendas, o el de malversación de dinero público, con el préstamo de 120.000 euros a la empresa y la prórroga ilegal de un contrato que va a suponer más de tres millones de euros hasta 2019”. “Además -enfatizó el edil-, de la relación de proximidad entre Clavijo y antiguos empleados, que es lo que da sentido a todo lo que está ocurriendo”.

Por su parte, el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, destacó que “vamos a utilizar toda nuestra artillería jurídica para acabar con esta golfadas del caso Grúas”, a pesar de “los mordiscos que nos quieran dar, porque vamos a seguir haciendo para lo que fuimos elegidos por miles de laguneros”.

Una denuncia que, según señaló Ascanio, “no es fruto del capricho sino del estudio de una documentación que acredita lo que consideramos que son delitos cometidos con la voluntad manifiesta de unos responsables políticos que no supieron poner coto a toda una serie de irregularidades en un servicio público”. “Y eso presuntamente es lo que tenemos en 37 documentos que aportamos al juzgado, y ahora serán muchos más porque hemos seguido indagando y logrado nuevas informaciones”. añadió.

El portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, enfatizó que “no estaríamos aquí si Fernando Clavijo y José Alberto Díaz hubiesen atendido a la decena de escritos de los trabajadores del servicio, entre 2012 y 2014, denunciando irregulares. Pero, ¿qué hizo el Ayuntamiento? Absolutamente nada para clarificar e investigar estas denuncias”, concluyó.

ANTONIO ALARCÓ: “ES EVIDENTE QUE EL AUTO TIENE INFLUENCIA”

La comisión especial de estudio del servicio municipal de grúas volverá a reunirse hoy, con el objetivo, previsiblemente, de continuar con los trabajos para terminar de redactar el dictamen de conclusiones que se quiso llevar al Pleno de La Laguna del pasado mes de mayo y al que al finalmente no llegó. Una reunión en la que, seguramente, estará muy presente el reciente auto de archivo del Juzgado número 2 de La Laguna.“Es evidente que el auto de la jueza, que no tiene nada que ver con el funcionamiento que ha tenido la comisión de grúas, tiene una influencia con lo que se haga en el futuro”, afirmó ayer el presidente de la comisión, Antonio Alarcó. “Es evidente que ciertos acontecimientos últimos respaldan que se está actuando correctamente”, enfatizó, en el sentido de que “la jueza, paralelamente al estudio del expediente, ha dicho que no procede, y eso evidentemente tiene una importancia sobre la comisión”.

En este sentido, Rubens Ascanio indicó que la comisión de grúas se vuelve a reunir porque “algunos quieren aprovechar este archivo provisional para sacar el dictamen que llevan guardando en una gaveta”. “Un dictamen redactado por CC que quiere exonerar totalmente a Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, a lo que el PSOE ha puesto reparos”, manifestó. Al respecto, señaló que espera que “el PSOE mantenga el poco de coherencia que le queda porque sería triste que nuevamente estén dispuestos a blanquear las políticas de CC en el Pleno de julio aprobado un dictamen absolutamente disparatado”.

Mientras, Alarcó señaló que en la reunión de hoy “analizaremos las aportaciones y opiniones y todo lo que ha ocurrido desde la última reunión y a partir de ahí se determinará lo que se estime oportuno”, aunque no precisó si el documento llegará o no al Pleno del próximo mes de julio. “Es clave e importantísimo respetar los tiempos políticos, jurídicos y periodísticos, que casi nunca coinciden y el hacerlos coincidir siempre ha sido un grave error”, sostuvo.

Asimismo, Alarcó remarcó que, como presidente, “mi acción ha sido siempre respetuosa con los tiempos, declaraciones y sin nada prefijado ni hacia un lado ni hacia otro”.