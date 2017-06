Unos 180 altos cargos y personal de confianza, ‘pendientes’ del PP

Unos 180 altos cargos y personal de confianza del Gobierno de Canarias están pendientes de la negociación entre CC y el PP por la repercusión en el organigrama de una hipotética remodelación del Ejecutivo a consecuencia de la incorporación de los eventuales nuevos socios, medio año después de la ruptura del pacto con el PSOE.

Según los datos extraídos del portal de transparencia, en los once departamentos (la presidencia y las diez consejerías) hay 98 puestos teóricamente disponibles, una vez descartado Fernando Clavijo. En el círculo más próximo del presidente trabajan 58 personas: 13 altos cargos -entre ellos, él y el vicepresidente- y 45 eventuales que ejercen “funciones de carácter no permanente expresamente calificados de confianza o asesoramiento especial”. Junto a Fernando Clavijo y Pablo Rodríguez, desempeñan sus tareas el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, cuatro viceconsejeros, cinco directores generales y el secretario general. A su servicio se encuentran, entre otros, once asesores, cinco asistentes del presidente, dos jefas de secretaría general y once secretarios o secretarias de dirección.

Las consejerías menos habitadas son la que gestiona el propio vicepresidente, Obras Públicas y Transportes, y Sanidad. Ambas, con 5 altos cargos más 4 y 1 eventuales de confianza, respectivamente. En la primera, al consejero, Pablo Rodríguez, lo acompañan el viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, el director general de Infraestructura Viaria, la directora general de de Transportes y el secretario general técnico. En la órbita de José Manuel Baltar gravitan el secretario general técnico, el director del Servicio Canario de la Salud, el presidente del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, y la directora de la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias.

En el otro extremo se encuentran las consejerías de Presidencia, Justicia e Igualdad, y Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, con once altos cargos cada una, además de 6 y 4 empleados de confianza. Por debajo, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, la de Pedro Ortega, tiene diez altos cargos: el consejero, dos vicesonsejerías (Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea e Industria, Energía y Comercio); seis direcciones generales (Asuntos Económicos con la UE; África; Industria y Energía; Comercio y Consumo; Promoción Económica, y la Agencia Canaria de Investigación, innovación y Sociedad de la Información), y el secretario general técnico. A esas nóminas se suman las correspondientes al ayudante del jefe de la Oficina de Relaciones con los Medios de Comunicación, del jefe del Gabinete y asesoramiento al consejero, la de un secretario y la de una secretaria.

En Hacienda (9 plazas de altos cargos), Rosa Dávila cuenta con el viceconsejero de Hacienda y Planificación, cinco directores generales, la secretaría general técnica y la interventora general; así como dos asesores, una secretaria y un secretario.

En resumen, 99 altos cargos y 84 eventuales de “confianza” o “asesoramiento” están a la expectativa. De alguna manera les afectaría el movimiento de sillas.