Ustedes no se lo creerán si les digo que un servidor jamás ha disfrutado de unas vacaciones con fundamento. Y voy a cumplir 50 años en la profesión, si por casualidad llegara, ejerciéndola, aunque sea de forma light y ad amorem, como ahora, hasta los 73 años, que lo dudo. Algunos días sueltos sí he disfrutado y algún que otro viaje, cuando trabajaba en este periódico en los años 70 y 80, con gran cabreo de su entonces director, que le gustaba más cortar teletipos que coger un avión. Y entonces iba yo. Así recorrí una buena parte del mundo. También me han tirado muchos las novias internacionales, pero esto fue en la noche de los tiempos y casi no las recuerdo. Hay sucesos que no interesa revivir, por si acaso. Además, cuando viajo por unos días, dejo el trabajo hecho. O sea, que me esfuerzo el doble los días previos a la partida, con lo que las vacaciones no son tales porque quedan compensadas con el sobre esfuerzo anterior. Este año voy a hacer una prueba. Por primera vez voy a rellenar un cuaderno de un viaje, al que me han invitado. Nunca lo hice y me arrepiento porque hubiera escrito un libro con lo vivido. Y los libros de viajes se venden muy bien, como los de Javier Reverte, Manu Leguineche, Winston Churchill y otros muchos que lo han intentado y lo han bordado. En este viaje no voy a llevar el ordenador, aunque ustedes no lo van a notar porque los artículos de este periódico serán enviados antes de partir. Ya les volveré a saludar a la vuelta, o al menos eso espero. Tampoco les voy a decir la fecha de salida, aunque sí la de la llegada. Hay mucha mala leche por ahí.