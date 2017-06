Varios heridos en un atropello en el área londinense de Finsbury Park

Varias personas han resultado heridas por un posible atropello en el área londinense de Finsbury Park, en el norte de la capital británica, según ha informado la Policía Metropolitana de Londres, que se ha desplazado hasta la zona.

Scotland Yard, que ha informado de que un vehículo habría atropellado a última hora de este domingo a un grupo de transeúntes en la calle Seven Sisters, junto al parque de Finsbury, ha señalado que un hombre ha sido detenido.

El Servicio de Ambulancias de Londres ha acudido a la zona, que ha sido acordonada por las fuerzas de seguridad.

This racist bastard ran over innocent civilians on their way home from taraweh #FinsburyPark pic.twitter.com/YHvsVZHqIY

— Didier (@Known_As_H) 18 de junio de 2017