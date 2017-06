Venus Williams, implicada en un accidente mortal

El pasado 9 de junio, Venus Williams sufrió un accidente, que terminó con el fallecimiento del copiloto del vehículo que chocó con el SUV de la deportista estadounidense. La policía de Florida investiga el incidente, acaecido en Palm Beach Gardens, a unos 130 kilómetros al norte de Florida, donde habitualmente vive la deportista. Productor del fuerte impacto, Jerome Barson, de 78 años, tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital, donde permaneció ingresado en la UCI durante dos semanas, antes de perder la vida el pasado 22 de junio.

La Policía local señaló que la estrella de tenis cometió una falta en un cruce de calles al cambiar de carril. La hermana de Serena Williams, que hasta el momento no enfrenta cargos ni ha sido citada, señaló que su intención fue cruzar una intersección de cuatro carriles cuando la luz estaba en verde, tuvo que reducir la velocidad en la mitad porque había tráfico y al cambiar de carril no vio que venía el otro vehículo. Según Linda Barson, conductora y esposa de la víctima, golpeó el automóvil de Williams porque no pudo frenar a tiempo para evitar el impacto.

La exnúmero uno del mundo no resultó herida en el accidente, ni estaba bajo la influencia de drogas o alcohol, según el informe policial. La deportista de 37 años arrancará el próximo lunes su participación en Wimbledon, título que ha ganado en siete ocasiones.