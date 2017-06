Ya saben lo que es ganar la Copa

La plantilla de la UDG Tenerife Egatesa cuenta con dos jugadoras que ya saborearon las mieles del triunfo en la final de la Copa de la Reina 2015 que se disputó en Melilla. Por aquel entonces, Patri Gavira y Virgy García, militaban en el Sporting Club de Huelva, que se proclamó por primera vez en su historia campeón tras superar al Valencia 2-1.

Patri Gavira tiene muy presente aquella gesta que le tocó vivir con el Sporting de Huelva.

“Toni en los últimos días nos recuerda lo que hizo el Sporting de Huelva, que no partía como favorito en la competición y dio la campanada. Eso lo podemos trasladar al Granadilla Tenerife Egatesa, que no es favorito ante la semifinal de mañana ante el Atlético de Madrid, pero que si nos sale un partido perfecto y a ellas no tanto, podemos meternos en la final del domingo”.

“Lo que vivimos ese día se lo deseo a todas las jugadoras de Primera División, porque nadie lo esperaba. Fue como un estado de shock, una emoción tan grande, que es para vivirlo. Explicarlo con palabras no alcanza lo que significa vivir ese momento, recuerda Gavira. La expedición del conjunto sureño se desplaza hoy hasta Madrid con las maletas cargadas de ilusiones y con el firme propósito de ponérselo lo más difícil posible al vigente campeón de Liga, el Atlético de Madrid. “Sabemos que ellas van a competir muy fuerte, están muy motivadas porque quieren hacer el doblete. Además son las actuales campeonas de la Copa. Será muy complicado”, afirma Patri.

Gavira renovó su vinculación con el club sureño para la próxima temporada, lo que significa la perfecta adaptación a la isla tanto en el plano deportivo como en el personal.

“Desde el primer momento me gustó mucho la isla y el clima. Tuve una adaptación bastanre rápida y buena. En el plano deportivo, el cuerpo técnico confía en mis posibilidades, por lo que estoy muy satisfecha. Además, cada vez tengo más amigas y eso lo hace más fácil también”.

Por último, la defensa del equipo sureño tuvo unas palabras para la fiel afición tinerfeña.

“Que nos sigan y nos apoyen. Van a instalar una pantalla gigante en la plaza de El Médano, para que lo vivan igual que lo vamos a vivir nosotras. Lo dejaremos todo sobre el terreno de juego para que ellos también disfruten y si es con una victoria, pues mejor para todos”.