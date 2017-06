“Ya se ha puesto el punto final a los pactos en cascada obligatorios”

A un mes de la elección directa de la secretaría general del PSOE de Canarias entre los 6.300 afiliados, Ángel Víctor Torres Pérez hace camino al andar por la senda del congreso de septiembre. En su equipaje lleva la guía que le ha entregado la militancia.

-¿Las sensaciones son óptimas en el inicio de la campaña de recogida de avales?

“Muy buenas, sí. El equipo que está acompañándome en la recogida de avales me traslada que hay mucha gente que ha firmado y que se va cumpliendo lo que teníamos pensado, con el primer objetivo de superar el corte de los 630. Estoy contento de cómo se está desarrollando el trabajo de campo”.

-El actual secretario insular del PSOE en Gran Canaria es vicepresidente del Cabildo. ¿Habrá una equivalencia en el escenario regional?

“¡Ya veremos! Eso no corresponde abordarlo ahora. Me presento a la secretaría general del PSOE de Canarias, lo cual implica un papel absolutamente orgánico. Lo otro es institucional. ¿Qué haré en su momento? Como secretario general, ayudar a buscar los mejores perfiles en cada una de las administraciones: en los 88 ayuntamientos, los siete cabildos y el Parlamento. Tendrán que someterse a primarias. Hoy, mi propósito es ser secretario general para contribuir a que el partido sea fuerte”.

-Uno de los factores que desencadenaron la ruptura del Gobierno autonómico fue la tensión generada por los pactos en cascada. ¿Esa es una fórmula válida hoy en día?

“Los pactos en cascada son ideas, una buena propuesta. Sin embargo, creo que hay descartar que en el futuro tengamos que asumirlos. Se ha comprobado que es complicado y contraproducente imponer alianzas a los concejales y los alcaldes. Por ese motivo, entiendo que lo que habría que intentar, si el PSOE lidera un Gobierno progresista en Canarias, es que eso se traslade a los ayuntamientos y a los cabildos, pero sin imponerlo. Ya se ha puesto el punto final de los pactos en cascada obligatorios”.

-¿El acuerdo de estabilidad entre Coalición Canaria y el Partido Popular condicionará las alianzas en otras instituciones?

“Lo que se ha roto es el Gobierno de Canarias. Hay que esperar a ver si finalmente fructifican las conversaciones entre Coalición Canaria y el Partido Popular. En cualquier caso, estoy convencido de que esa era la voluntad inicial de Fernando Clavijo. A partir de ahí, alterar los gobiernos locales e insulares sería un error que pagarían los ciudadanos. Al menos, así lo percibo yo. Si los pactos funcionan y los vecinos están satisfechos, no veo lógico que desde arriba venga una orden que vaya en contra del interés general”.

-Si se frustra el deseo del PP de incorporarse al Ejecutivo autonómico, ¿el PSOE estaría en disposición de regresar? Bueno, ¡para lo que queda!

“No vislumbro esa opción. Nosotros estamos en la oposición y vamos a ejercerla con responsabilidad, constructiva, coherente o intransigente en lo que sea preciso”.

-En este muevo marco de relaciones, ¿peligra la reforma del sistema electoral?

“Deduzco que no. Me ciño al consenso recientemente adquirido en la ponencia parlamentaria. Entre todos, hemos decidido rebajar la barrera insular del 30% al 15% y del 6% al 5% la regional, aunque hay cuestiones que aún tenemos que debatir. Espero que así sea, que la mayoría no aplique el rodillo”.

-¿Que ha sido del Fdcan?

“El Fdcan es un proyecto que ha sido aprobado y no queda otra que aplicarlo. También es verdad que desde el Partido Socialista debimos ser mucho más claros y contundentes en nuestra posición, que no era sencilla, dado que había postulados insulares divergentes”.

-Efectivamente. En La Palma, por ejemplo, han surgido voces discrepantes en determinados asuntos de calado…

“Los medios de comunicación han transmitido ciertas contradicciones o distinciones en los planteamientos. No obstante, con la reforma electoral hemos conseguido un acuerdo. Hace poco se firmó un manifiesto en defensa de la triple paridad y allí no estaba el presidente del Cabildo de La Palma. Además de ser un hombre de gran sentido común, Anselmo Pestana está tremendamente enraizado en el PSOE”.

-¿Qué habría que hacer para evitar eventuales distorsiones?

“Nosotros no podemos salir de la ejecutiva sin una posición común sobre las leyes y las iniciativas que nos afecten, ya sea en el Gobierno o en la oposición. Eso hay que corregirlo, porque por diversas circunstancias no lo hemos hecho en los últimos tiempos. Nos garantiza coherencia y visibilidad”.

-¿Se han limado las asperezas con Fernando Clavijo?

“A Fernando lo conozco desde hace años. Fue alcalde [de La Laguna], igual que yo [de Arucas]. De hecho, participamos en competiciones deportivas y él me manda mensajes cuando consigue mejores tiempos que yo. ¡Nos retamos! [ríe]. Soy del PSOE pero no rehúyo a nadie por su filiación política o sus pensamientos. Al contrario, persigo el diálogo y, si acaso, confronto las diferencias desde el respeto”.

-¿Las carreteras canarias van por buen camino?

“El Gobierno de España no ha tenido ninguna razón para retrasar la aprobación de un nuevo convenio de carreteras, que entraría en vigor en enero de 2018. Se debió cerrar hace bastantes meses. Lo que deseo es que las propuestas insulares estén incluidas”.

-¿Delegar la gestión en el Cabildo de Tenerife para la ejecución de obras es políticamente correcto?

“Nosotros no estamos de acuerdo. Somos partidarios del desarrollo regional en todos los aspectos. Por eso, hemos votado en contra de la Ley del Suelo. No es de recibo que un representante insular vaya a Madrid a negociar un convenio de carreteras que afecta a las siete islas, porque rompe el equilibrio. Lo he rechazado rotundamente. La competencia no se puede delegar en un Cabildo y no en el resto. Lo mismo, en empleo o en los servicios ensenciales”.

-La Ley del Suelo y los Espacios Naturales se ha aprobado sin el apoyo del grupo Socialista, que se enteró del proyecto tarde y prácticamente de estraperlo…

“Lo que debimos hacer en su momento era impedir que el anteproyecto fuera a un Consejo de Gobierno con escaso tiempo para ser estudiado por el Partido Socialista en el Parlamento y por la ejecutiva del partido. Nos faltó algún debate. Durante la tramitación, se han incorporado enmiendas nuestras y otras no han sido asumidas por Coalición Canaria, que ha mantenido que haya ayuntamientos que requieran de órganos supramunicipales y otros que no, lo que supone un agravio. Y, fundamentalmente, entendemos que ha de haber un organismo que supervise medioambientalmente y, desde el punto de vista jurídico, el planeamiento regulado y coherente de las siete islas. Aun así, reconocemos la necesidad de una simplificación administrativa”.

-Ahora toca el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, después de que CC y NC apuntalaran los del año en curso…

“Nueva Canarias manifestó su oposición a los Presupuestos de 2017 con una enmienda a la totalidad y ha apoyado modificaciones parciales que benefician a Canarias. Siendo mejores que los anteriores, concluimos que son malos”.

-¿Por qué?

“Hay muchísimos más recortes que no repone el Partido Popular para Canarias que los que repara. En el conjunto de España, el gasto social es inferior al de 2014. Hablamos de las pensiones, de la precariedad laboral o de los insuficientes fondos contra la violencia de género”.