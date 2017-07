11 fotos en Instagram disfrutando de la playa y el mar en Canarias

@celiyam: Esta joven herreña de nombre Yamceli nos desea desde su perfil que seamos tan felices que no sepamos si vivimos o soñamos, y en alguna de sus instantáneas asegura que “en cholas se vive mejor”. Nosotros estamos de acuerdo. En la fotografía en cuestión nos da unos buenos días de “sal y piedra”." width="1051" height="638" srcset="http://diariodeavisos.elespanol.com/wp-content/uploads/2017/07/P445436bfot3.jpg 1051w, http://diariodeavisos.elespanol.com/wp-content/uploads/2017/07/P445436bfot3-300x182.jpg 300w, http://diariodeavisos.elespanol.com/wp-content/uploads/2017/07/P445436bfot3-768x466.jpg 768w, http://diariodeavisos.elespanol.com/wp-content/uploads/2017/07/P445436bfot3-1024x622.jpg 1024w, http://diariodeavisos.elespanol.com/wp-content/uploads/2017/07/P445436bfot3-120x74.jpg 120w" sizes="(max-width: 1051px) 100vw, 1051px" />

Desde que la pasada semana estrenáramos esta sección, casi 900 publicaciones en Instagram se han etiquetado con el hashtag #Canarigram, deseosas de ser, como lo fueron sus predecesoras, protagonistas del verano en las Islas.

Rodeados de olas y sal, es intuir la llegada del verano para que los canarios en masa nos tiremos al agua a disfrutarla de mil maneras distintas. Con estas fotos hemos querido hoy reflejar esa especial relación que mantenemos con el mar, así que, si después de verlas te entra el desconsuelo y decides ir a darte un chapuzón, recuerda dos consejos de madre: no tirarse de golpe si se está haciendo la digestión, y taparse con la toalla al salir si hace brisa, que se puede uno poner malo. Ahora sí, ¡bombaaaa!

Seguiremos rastreando Instagram, pero si quieres ver tu foto aquí, puedes ayudarnos etiquetando a @diariodeavisos o con el hashtag #Canarigram.

@mo_9o

Mónica tiene uno de esos perfiles en Instagram que da algo de envidia sana. Con el agua como principal protagonista, a esta tinerfeña amante de los deportes acuáticos igual la vemos buceando como practicando paddle surf. Hay vidas que apetece vivirlas, y lo que queda a la vista de esta, la verdad es que anima y mucho.

@mia_hor

Mia es “una loca soñadora”. Siempre con una sonrisa en la cara, va recorriendo Tenerife desde el mar a la montaña. En la foto la podemos ver dándose un chapuzón en uno de los innumerables charcos que salpican la costa tinerfeña, en este caso en el Porís de Abona, actividad cada vez más popular entre los habitantes y visitantes de la Isla.

@davidrogaz

También los hay a montones a los que si la playa no es de arena, un gran manto de callaos no logra echarlos atrás. Todo es siempre cuestión de actitud, y si no, vean la foto del amigo David Rogaz camino a la Playa de El Remo, en la isla de La Palma.

@sergio.b

Es una de las playas emblemáticas del norte de Tenerife. En el municipio de Los Realejos, El Socorro es habitual lugar de encuentro de surfistas y punto de aterrizaje para esos valientes que tirándose desde el mirador de La Corona surcan el aire en sus parapentes. La fotografía, por el contrario, nos muestra el lado más calmado de este singular punto de baño.

@sorifr

Y aunque nos encanta la playa, tampoco decimos que no a un buen baño en la piscina, sobre todo si es mientras se pasan unos días de descanso en uno de los estupendos hoteles de los que puede presumir la Isla. En la foto, Soraya disfruta de la piscina de un hotel en Adeje, aunque por la escena pudiera parecer sacada en cualquier resort en el Caribe.

@landsccape

Una joven pareja da vida a este perfil en Instagram. En continuo recorrido de rincones y zonas de baño de Canarias, van siempre armados de su cámara deportiva y de una enorme vitalidad. Muestran el perfil más desenfadado y juvenil que tienen las Islas y alguna de sus fotografías son absolutamente divertidas. ¡Dan ganas de volver a ser joven!

@celiyam

Esta joven herreña de nombre Yamceli nos desea desde su perfil que seamos tan felices que no sepamos si vivimos o soñamos, y en alguna de sus instantáneas asegura que “en cholas se vive mejor”. Nosotros estamos de acuerdo. En la fotografía en cuestión nos da unos buenos días de “sal y piedra”.

@saraacevedoglez

Placeres canarios se llama la foto. Arena, sol y mar y algo para picar. Y es que si para pasar el día en la playa no te puedes olvidar de las cholas, el bañador, la toalla y el bronceador, siempre es bueno también llevar algo de comer, no vaya a ser que te dé hambre y te pille el chiringuito lejos.

@luzmafer

Un perfil de Instagram con un particular encanto. Fotógrafa, va recorriendo el Archipiélago y dejando de cada destino un conjunto de llamativas fotos que invitan a visitarlos. Aquí se la puede ver poniendo en valor la enorme belleza que encierra la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas en Gran Canaria, una de las zonas de playa más famosa de Canarias.

@dailosdimarco

En la foto, un perrito gomero de nombre Palomo al que el mar no asusta. Asegura Dailos, su dueño, que el animal se mantiene alerta ante el “avistamiento de cetáceos”. Tomada desde una embarcación en San Sebastián de La Gomera, al fondo puede verse el Teide coronando Tenerife.

@guanchee

Su cuenta de Instagram es la de un aventurero. Uno de esos perfiles que proliferan en las redes sociales llenándose de fotos de osadas excursiones a maravillosos lugares de Tenerife y de otras islas. Algunas son bastante atrevidas, y no solo por lo extremo del reto. Aquí en un rinconcito de playa en la isla de Tenerife. Pasen y vean.