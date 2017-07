Torres renuncia a la alcaldía y Rodríguez (UPF) asumirá el cargo en cinco días

Luis Torres pesentó ayer su renuncia a la alcaldía tras confirmar, la noche del martes, que el voto del único edil de Sí se Puede en el consistorio de Fuencaliente será favorable a la investidura de Nieves Mary Rodríguez, líder de la Unión Progresista de Fuencaliente y con quien el edil socialista mantendrá el pacto suscrito desde junio de 2015 en contra de la dirección insular de su partido.

Las idas y venidas de los últimos dos meses, en los que el socialista Luis Torres llegó a estar muy cerca de un acuerdo el nacionalista Gregorio Alonso, han quedado atrás y la portavoz de UPF llegará a la alcaldía, algo que ella misma ha dudado y que pendió de un hilo por la indecisión del edil de Sí se Puede a apoyar su candidatura. Finalmente, Eduardo Pérez, secundado por su asamblea, comunicó ayer que la decisión es “permitir el cambio en la alcaldía que en su día pactaron los partidos que conforman el grupo de Gobierno”.

La formación asamblearia explicó en las redes sociales que la decisión “ha sido muy compleja, con un debate profundo de todas las posibilidades que se dan y lógicamente llena de contradicciones que asumimos y que hemos tratado de resolver de la mejor forma posible”. En consecuencia permitirán “el cambio de la alcaldía que en su día pactaron los partido que en la actualidad conforman el grupo de Gobierno”.

En esa comunicación oficiosa a través de las redes sociales, comunicaron a los vecinos que “continuaremos en nuestra labor de oposición, conscientes de las grandes desavenencias que mantenemos con el grupo de gobierno conformado por Unión Progresista de Fuencaliente y Partido socialista” y que, aseguran, “han quedado claras en la valoración que hemos realizado de estos dos años de mandato”.

Eduardo Pérez, representante de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Fuencaliente y propietario del voto clave en cualquier decisión que se someta a la votación del pleno, recuerda que “como planteamos en junio de 2015, vamos a seguir realizando propuestas concretas y tratar de llegar a acuerdos en base a nuestro programa y principios, lo más amplios posibles, que posibiliten el desarrollo del municipio”.

Luis Torres, en el texto del documento de renuncia presentado en el registro municipal poco antes de las 14:00 horas, reseñaba que tal paso era dado en cumplimiento del pacto político con la Unión Progresista de Fuencaliente en junio de 2015 y de los acuerdos alcanzados con Sí se Puede. Un primera sesión plenaria de toma de conocimiento de la renuncia del alcalde tendrá lugar la tarde del próximo lunes, mientras que la sesión plenaria para la votación y nombramiento de la próxima alcaldesa de Fuencaliente se celebrará el martes.

Se prevé un debate tenso. Las espadas están en alto y el nivel de indignación de los nacionalistas en el municipio sureño no parece mitigarse. Aseguran que no por no llegar a la alcaldía sino por “el circo que ha generado en el municipio Luis Torres”, al que han acusado de “falta de coherencia” por las distintas posturas que ha adoptado a lo largo de los dos últimos meses, posturas entre las que llegó a mostrar su voluntad de dar su voto a CC quedándose como miembro del equipo de Gobierno y rompiendo así el acuerdo con la Unión Progresista de Fuencaliente.