Milagros Fuentes, ejemplo de servicio a la Abogacía

La que hasta hace un año fuera Decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, y la primera letrada en ejercicio de Canarias cuando corría el año 1979, Milagros Fuentes, ha sido condecorada con la Gran Cruz al Mérito al Servicio de la Abogacía, una decisión que adoptó por unanimidad el Consejo General de la Abogacía Española, que preside Victoria Ortega Benito.

Fue precisamente Ortega quien entregó a Fuentes el reconocimiento en un acto al que asistieron la vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía y decana de El Ferrol, Nieves Santomé; las ex consejeras y ex decanas del Consejo, María Vidal y María José Balda; la magistrada juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Nuria Cleries, que tuvo como primer destino el Juzgado de Santa Cruz de La Palma; Enoc Alberdi Rovira, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona; Vicente Garrido, fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, y Cesáreo Rodríguez, director general de Justicia del Gobierno regional.

Milagros Fuentes, que durante su carrera profesional ha demostrado un compromiso social avalado por la ética y el servicio a la comunidad, expresó en el acto, como elemento fundamental de su vida, que “la curiosidad me embriaga, como en la adolescencia, esas ganas locas del conocimiento que he de mantener y que se debe mantener porque ello mantiene viva a la persona”.

Esta mujer, que sigue ejerciendo su profesión desde su acogedor despacho en Santa Cruz de La Palma y que desde que tenía 14 años cobró el interés por sentarse a atender el desarrollo de los juicios cuando las audiencias se celebraban, reconoce tantos años después de aquello que en el ejercicio de su profesión ha conocido “ilusión, sorpresa, alegría, amarguras, enfados, ambiciones….y más; todo esto forma parte de ella”, explicó frente a sus compañeros.

De su discurso destaca el deseo de “seduciros con mis palabras reivindicadoras en el ímpetu profesional, que siempre me ha caracterizado, y que lo he efectuado, tanto en el ejercicio individual, como institucional”.

Fuentes, que ha sido una gran defensora del turno de oficio y del papel de los colegios de abogados, y que se mostró crítica cuando el Ministerio de Justicia con Alberto Ruíz Gallardón al frente promovió la aprobación de un decreto que parecía pretender la supresión de los colegios profesionales, recordó frente a un nutrida audiencia que “actualmente hay 2,5 millones de personas más que en 2016 al borde de la exclusión social en nuestro país” y lamentó que “los excluidos se han vuelto más invisibles”. Entre los datos de mayor interés que aportó, destacan realidades que como España es el tercer país de la Unión Europea donde más ha crecido la pobreza, solo superados por Grecia y Chipre, mientras que en materia de desigualdad es solo superado por Estonia.

Sin ambages, recordó que “se habla de recuperación económica, crecimiento, creación de empleo, pero dejamos este tema para otro foro” y se preguntó “dónde está la inversión y dotaciones, para que el tercer poder del Estado, el judicial, se vea mejorado”.

María José Balda, ex consejera y ex decana del CGAE, describió a Fuentes como “una mujer valiente que nunca ha tenido miedo a romper moldes” y puso en valor su “generosidad y su arraigada e inquebrantable conciencia social”, lo que ha demostrado siempre al “defender a los más débiles”. Resaltó su “elevada talla moral, es una buena abogada y mejor persona, una defensora de los derechos humanos”.