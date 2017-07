La tala de pinos para prevenir incendios, solo en zonas de cultivo

Hasta 18 pinos se han talado en las inmediaciones de Las Manchas por parte del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo palmero, área que dirige el nacionalista Juan Manuel González Luis, y previo informe de los técnicos, mientras que se ha denegado la tala de otros dos pinos.

Los datos del Servicio de Medio Ambiente vienen a dar respuesta a las peticiones del alcalde de El Paso, el nacionalista Sergio Rodríguez, quien días atrás reclamó mayores medidas de seguridad para las zonas habitadas proximas a pinos o monte de pinar, y condicionado por los antecedentes del grave incendio que asoló la Isla durante nueve días el pasado mes de agosto y que se cobró casi 5.000 hectáreas de terreno y obligó al desalojo de cientos de personas en varios municipios.

Juan Manuel González Luiz afirma que “entiendo las peticiones del alcalde porque es su trabajo y expreso todo mi respeto para esa tarea pero las peticiones se resuelven tras la valoración de los técnicos de campo que visitan la zona en cuestión. Posteriormente se elabora un informe por parte del ingeniero con observaciones al respecto, resolución de dudas si fuera necesario y la respuesta. Ni yo como consejero de Medio Ambiente ni el presidente del Cabildo, podemos tomar decisiones más allá de lo recomendado por los técnicos”.

La ecuación social y medioambiental entre la seguridad y la protección del paisaje en suelos protegidos no siempre da el resultado esperado. La tala de pinos en zonas de medianías, donde se ha demostrado en otras ocasiones que constituyen un riesgo según los propios ayuntamientos y los grupos políticos en el Cabildo, se llevan a cabo solo en zonas donde se recuperan los cultivos. En cambio, si el pino que constituye una supuesta amenaza en caso de incendio forestal está en suelo protegido o en suelo de protección paisajísitca, los informes son negativos.

El Cabildo tiene sobre la mesa una idea desde hace varios años para actuar hasta cuatro coladas de otros tantos volcanes entre Mazo y Fuencaliente. En esas cuatro coladas se defendía una tala de pinos para actuar como cortafuegos naturales. La última demanda de esta actuación tuvo lugar a finales de agosto del pasado año, tras el grave incendio que se originó en el barrio pasense de Tacande.

El proyecto original para intervenir en estas coladas volcánicas, que el Cabildo palmero ha vuelto a dejar sobre la mesa, preveía la intervención en los volcánes de Tahuya (1585); Tacande (1470/1492); Martín (1646) y San Juan (1949).

Estas coladas han actuado en reiterados incendios – gracias a la presencia de pinos que se expanden con profusión cada tres o cuatro años y que no presenta dificultad para crecer y extenderse en ambientes volcánicos donde otras especies no aparecen – como lugares de paso para los incendios gracias a la presencia de pinos, un hecho que una y otra vez han hecho notar no solo los técnicos, sino los alcaldes en distintos momentos y especialmente frente a los últimos incendios, así como los vecinos de Mazo y El Paso.